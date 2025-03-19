Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 19 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250319/Kakoy-segodnya-prazdnik-19-marta_-1118061594.html
Какой сегодня праздник: 19 марта
Какой сегодня праздник: 19 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Какой сегодня праздник: 19 марта
19 марта мир снимает шапки и чествует клиентов, россияне поздравляют моряков-подводников, финны празднуют День равноправия. А еще в этот день в России открылась РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-19T00:00
2025-03-18T22:28
общество
новости
праздники и памятные даты
россия
в мире
подводный флот россии
скорая помощь
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111632/69/1116326972_0:149:1200:824_1920x0_80_0_0_dcf66e50ac7a38d5bfa51f92168f4dee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 19 марта мир снимает шапки и чествует клиентов, россияне поздравляют моряков-подводников, финны празднуют День равноправия. А еще в этот день в России открылась первая в мире станция "скорой".Что празднуют в России и миреСтрана отмечает День моряка-подводника. 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Событие считается официальной датой рождения подводных сил российского флота.Планета празднует Международный день клиента. Инициаторами праздника стали предприниматели России и Литвы. Цель этого Дня – привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Бизнесмены благодарят потребителей за сотрудничество сувенирами, скидками, акциями.В Финляндии День равноправия. Он совпадает с днем рождения писательницы Минны Кант, которая подняла тему нелегкой доли женщин. Во многом благодаря ей в 1906 году в Великом княжестве Финляндском женщины получили избирательное право наравне с мужчинами – впервые во всей Европе.А еще мир отмечает Первый день без шапки. К середине марта во многих странах солнце начинает сильнее греть и ярче светить. Приходит долгожданная весна. Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.Знаменательные событияВ 1474 году в итальянской Венеции принят закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране авторского права.В 1899 году в Петербурге по инициативе хирурга Николая Вельяминова открылась первая в России станция скорой помощи.В 1927 году в американском штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.В 1990 году в Доме художников Симферополя открылась первая Всесоюзная выставка картин крымско-татарских живописцев.Кто родился19 марта 1813 года родился английский миссионер и исследователь Давид Ливингстон, внесший великий вклад в изучение Африки. Более 20 лет он путешествовал по черному континенту. Результаты его наблюдений отражены в трудах: "Путешествия и исследование миссионера в Южной Африке" и "Повесть об экспедиции к Замбези и ее притокам".101 год назад, в 1924 году, на свет появился талантливый советский кинорежиссер Лев Кулиджанов, зарекомендовавший себя как мастер тонкого психологического рисунка. Его картины отличаются хорошим вкусом и острым чувством меры. Кулиджанов – автор полюбившихся фильмов: "Отчий дом", "Когда деревья были большими", "Преступление и наказание".Также 19 марта родились российские артисты Надежда Бабкина и Владимир Леонтьев, американский актер Брюс Уиллис, советская балерина Нина Ананиашвили, австралийская певица Ленка Крипач и другие.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111632/69/1116326972_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_0bcc918d836d32bb01699a3ce76475dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, подводный флот россии, скорая помощь, история
Какой сегодня праздник: 19 марта

Что празднуют в России и мире в среду, 19 марта

00:00 19.03.2025
 
© Фото: пресс-служба ЧФБольшая дизельная подводная лодка "Великий Новгород" в Севастополе
Большая дизельная подводная лодка Великий Новгород в Севастополе
© Фото: пресс-служба ЧФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 19 марта мир снимает шапки и чествует клиентов, россияне поздравляют моряков-подводников, финны празднуют День равноправия. А еще в этот день в России открылась первая в мире станция "скорой".

Что празднуют в России и мире

Страна отмечает День моряка-подводника. 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Событие считается официальной датой рождения подводных сил российского флота.
Планета празднует Международный день клиента. Инициаторами праздника стали предприниматели России и Литвы. Цель этого Дня – привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Бизнесмены благодарят потребителей за сотрудничество сувенирами, скидками, акциями.
В Финляндии День равноправия. Он совпадает с днем рождения писательницы Минны Кант, которая подняла тему нелегкой доли женщин. Во многом благодаря ей в 1906 году в Великом княжестве Финляндском женщины получили избирательное право наравне с мужчинами – впервые во всей Европе.
А еще мир отмечает Первый день без шапки. К середине марта во многих странах солнце начинает сильнее греть и ярче светить. Приходит долгожданная весна. Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.

Знаменательные события

В 1474 году в итальянской Венеции принят закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране авторского права.
В 1899 году в Петербурге по инициативе хирурга Николая Вельяминова открылась первая в России станция скорой помощи.
В 1927 году в американском штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.
В 1990 году в Доме художников Симферополя открылась первая Всесоюзная выставка картин крымско-татарских живописцев.

Кто родился

19 марта 1813 года родился английский миссионер и исследователь Давид Ливингстон, внесший великий вклад в изучение Африки. Более 20 лет он путешествовал по черному континенту. Результаты его наблюдений отражены в трудах: "Путешествия и исследование миссионера в Южной Африке" и "Повесть об экспедиции к Замбези и ее притокам".
101 год назад, в 1924 году, на свет появился талантливый советский кинорежиссер Лев Кулиджанов, зарекомендовавший себя как мастер тонкого психологического рисунка. Его картины отличаются хорошим вкусом и острым чувством меры. Кулиджанов – автор полюбившихся фильмов: "Отчий дом", "Когда деревья были большими", "Преступление и наказание".
Также 19 марта родились российские артисты Надежда Бабкина и Владимир Леонтьев, американский актер Брюс Уиллис, советская балерина Нина Ананиашвили, австралийская певица Ленка Крипач и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыРоссияВ миреПодводный флот РоссииСкорая помощьИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
22:37Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день
22:13Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
22:04Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры
21:49Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
21:22В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией
21:16Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
21:05Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
20:5930-дневное перемирие на Украине - что Путин ответил Трампу
20:54Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
20:48Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
20:34Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
20:29Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
20:26О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
19:51Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани
19:38Вертолет Ми-28 упал в Ленинградской области – что известно
19:29ВСУ ударили по сельской школе в Курской области
19:19Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке
19:03Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области
Лента новостейМолния