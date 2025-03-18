https://crimea.ria.ru/20250318/peregovory-putina-s-trampom-i-godovschina-krymskoy-vesny-glavnoe-za-den-1145030889.html

Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день

Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область. Крым и Севастополь отметили 11-летнюю... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T22:37

2025-03-18T22:37

2025-03-18T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область. Крым и Севастополь отметили 11-летнюю годовщину возвращения в родную гавань. Точное число санкций против России, разминирование освобожденных территорий Курской области, национализация крымских активов, ранее принадлежащих украинским олигархам, и смерть ребенка от инсектицидов на Ставрополье – эти и другие новости вторника, 18 марта, в подборке РИА Новости Крым.Телефонный разговор Путина и ТрампаПрезидент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек и назвал отсутствие иностранной военной помощи главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Говорили также о безопасности судоходства в Черном море.Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле. Президент России после разговора дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней.Обсудили и другие не менее важные темы.Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область18 марта - в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - боевики украинской армии предприняли пять попыток вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500.11 лет возвращения Крыма в РоссиюКрымчане отметили 11 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией благодаря воле жителей, проголосовавших за это на всенародном референдуме. Множество поздравлений звучало в этот день как от глав Крыма и Севастополя, так и со всей России, а также исторических регионов Российской Федерации. Поздравления прислали также с фронтов от воинов-освободителей.В адрес жителей полуострова звучали не только теплые слова, лучшая жизнь была доказана фактами невиданного экономического развития региона.Точное число санкций против РоссииПрезидент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей назвал точное количество санкций, введенных Западом против юридических и физических лиц в России.По его словам, даже если официально эти санкции будут ослаблены или сняты, то найдется другой способ "вставить российской экономики палки в колеса".Разминирование освобожденной Курской областиВоенные саперы наращивают группировку для разминирования освобожденных земель Курской области до 1000 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Помогают также добровольцы и МЧС. Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Силами инженерных войск уже разминировано около 19 тысяч га земли, свыше 370 км дорог, более 6,7 тыс. зданий и сооружений.Лечебный потенциал КрымаОздоровительный потенциал полуострова представлен на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. Всего на мероприятии представлены 54 региона России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.Как отметил министр курортов Крыма Сергей Ганзий, в регионе развиваются все направления медицинского туризма, на которые есть спрос в стране. Это офтальмология, онкология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, имплантология и протезирование зубов, дерматология и реабилитация.От яда для насекомых на Ставрополье умерла школьницаСемья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых в городе Новоалександровске Ставропольского края. Один ребенок в тяжелом состоянии в реанимации, девочка восьми лет скончалась, сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Госпитализированы с симптомами интоксикации были все члены семьи, ведется следствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250318/putin-nazval-glavnyy-printsip-vozvrascheniya-zapadnykh-kompaniy-v-rossiyu-1145021097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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