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Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день
Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область. Крым и Севастополь отметили 11-летнюю... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T22:37
2025-03-18T22:37
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владимир путин (политик)
дональд трамп
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область. Крым и Севастополь отметили 11-летнюю годовщину возвращения в родную гавань. Точное число санкций против России, разминирование освобожденных территорий Курской области, национализация крымских активов, ранее принадлежащих украинским олигархам, и смерть ребенка от инсектицидов на Ставрополье – эти и другие новости вторника, 18 марта, в подборке РИА Новости Крым.Телефонный разговор Путина и ТрампаПрезидент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек и назвал отсутствие иностранной военной помощи главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Говорили также о безопасности судоходства в Черном море.Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле. Президент России после разговора дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней.Обсудили и другие не менее важные темы.Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область18 марта - в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - боевики украинской армии предприняли пять попыток вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500.11 лет возвращения Крыма в РоссиюКрымчане отметили 11 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией благодаря воле жителей, проголосовавших за это на всенародном референдуме. Множество поздравлений звучало в этот день как от глав Крыма и Севастополя, так и со всей России, а также исторических регионов Российской Федерации. Поздравления прислали также с фронтов от воинов-освободителей.В адрес жителей полуострова звучали не только теплые слова, лучшая жизнь была доказана фактами невиданного экономического развития региона.Точное число санкций против РоссииПрезидент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей назвал точное количество санкций, введенных Западом против юридических и физических лиц в России.По его словам, даже если официально эти санкции будут ослаблены или сняты, то найдется другой способ "вставить российской экономики палки в колеса".Разминирование освобожденной Курской областиВоенные саперы наращивают группировку для разминирования освобожденных земель Курской области до 1000 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Помогают также добровольцы и МЧС. Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Силами инженерных войск уже разминировано около 19 тысяч га земли, свыше 370 км дорог, более 6,7 тыс. зданий и сооружений.Лечебный потенциал КрымаОздоровительный потенциал полуострова представлен на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. Всего на мероприятии представлены 54 региона России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.Как отметил министр курортов Крыма Сергей Ганзий, в регионе развиваются все направления медицинского туризма, на которые есть спрос в стране. Это офтальмология, онкология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, имплантология и протезирование зубов, дерматология и реабилитация.От яда для насекомых на Ставрополье умерла школьницаСемья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых в городе Новоалександровске Ставропольского края. Один ребенок в тяжелом состоянии в реанимации, девочка восьми лет скончалась, сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Госпитализированы с симптомами интоксикации были все члены семьи, ведется следствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20250318/putin-nazval-glavnyy-printsip-vozvrascheniya-zapadnykh-kompaniy-v-rossiyu-1145021097.html
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Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день

Переговоры Путина с Трампом и попытка вторжения в Белгородскую область: главное за день

22:37 18.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымская весна
Крымская весна - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область. Крым и Севастополь отметили 11-летнюю годовщину возвращения в родную гавань. Точное число санкций против России, разминирование освобожденных территорий Курской области, национализация крымских активов, ранее принадлежащих украинским олигархам, и смерть ребенка от инсектицидов на Ставрополье – эти и другие новости вторника, 18 марта, в подборке РИА Новости Крым.

Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек и назвал отсутствие иностранной военной помощи главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Говорили также о безопасности судоходства в Черном море.
Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле. Президент России после разговора дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней.
Обсудили и другие не менее важные темы.
Военнослужащий группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
20:59
30-дневное перемирие на Украине - что Путин ответил Трампу

Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область

18 марта - в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - боевики украинской армии предприняли пять попыток вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.
В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов.
По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500.
Вертолет Ми-28 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
19:38
Вертолет Ми-28 упал в Ленинградской области – что известно

11 лет возвращения Крыма в Россию

Крымчане отметили 11 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией благодаря воле жителей, проголосовавших за это на всенародном референдуме. Множество поздравлений звучало в этот день как от глав Крыма и Севастополя, так и со всей России, а также исторических регионов Российской Федерации. Поздравления прислали также с фронтов от воинов-освободителей.
В адрес жителей полуострова звучали не только теплые слова, лучшая жизнь была доказана фактами невиданного экономического развития региона.
Строительство музейного комплекса в Севастополе
12:44
22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя

Точное число санкций против России

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей назвал точное количество санкций, введенных Западом против юридических и физических лиц в России.
"28 тысяч 595 санкций в отношении физических и юридически лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции", - подчеркнул Владимир Путин.
По его словам, даже если официально эти санкции будут ослаблены или сняты, то найдется другой способ "вставить российской экономики палки в колеса".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
16:33
Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию

Разминирование освобожденной Курской области

Военные саперы наращивают группировку для разминирования освобожденных земель Курской области до 1000 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Помогают также добровольцы и МЧС. Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Силами инженерных войск уже разминировано около 19 тысяч га земли, свыше 370 км дорог, более 6,7 тыс. зданий и сооружений.

Лечебный потенциал Крыма

Оздоровительный потенциал полуострова представлен на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. Всего на мероприятии представлены 54 региона России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие.
Как отметил министр курортов Крыма Сергей Ганзий, в регионе развиваются все направления медицинского туризма, на которые есть спрос в стране. Это офтальмология, онкология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, имплантология и протезирование зубов, дерматология и реабилитация.
Крым и Чувашия подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма
14:35
Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма

От яда для насекомых на Ставрополье умерла школьница

Семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых в городе Новоалександровске Ставропольского края. Один ребенок в тяжелом состоянии в реанимации, девочка восьми лет скончалась, сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Госпитализированы с симптомами интоксикации были все члены семьи, ведется следствие.
Певец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
16:13
Умер Бедрос Киркоров
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Заголовок открываемого материала
22:37Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день
22:13Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
22:04Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры
21:49Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
21:22В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией
21:16Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
21:05Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
20:5930-дневное перемирие на Украине - что Путин ответил Трампу
20:54Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
20:48Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
20:34Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
20:29Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
20:26О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
19:51Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани
19:38Вертолет Ми-28 упал в Ленинградской области – что известно
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