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Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
С 2014 года в Крыму построили восемь новых и реконструировали три существующие школы, возвели два новых корпуса к существующим образовательным учреждениям... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T22:13
2025-03-18T22:13
2025-03-18T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму построили восемь новых и реконструировали три существующие школы, возвели два новых корпуса к существующим образовательным учреждениям. Также созданы дополнительные места в дошкольных учреждениях благодаря строительству 69 новых объектов, реконструкции 10 детских садов и установке 80 модульных зданий. Такие цифры приводит минпросвещения РФ.Теперь крымские школьники и студенты имеют равные возможности с учащимися других регионов России, участвуют в федеральных олимпиадах и проектах, подчеркивается в сообщении ведомства."В ближайшие годы планируется продолжить строительство и модернизацию образовательных объектов в Крыму, а также внедрение цифровых технологий в учебный процесс. Это позволит еще больше повысить качество образования и создать условия для всестороннего развития детей", - говорится в сообщении официального канала минпросвещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всекрымское родительское собрание: регион готовится к проведению ГИАОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школыВся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, школа, детский сад, сергей кравцов, минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма, общество
Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
В российском Крыму построили 8 новых школ и 69 детских садов – минпросвещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму построили восемь новых и реконструировали три существующие школы, возвели два новых корпуса к существующим образовательным учреждениям. Также созданы дополнительные места в дошкольных учреждениях благодаря строительству 69 новых объектов, реконструкции 10 детских садов и установке 80 модульных зданий. Такие цифры приводит минпросвещения РФ.
"Мы провели масштабную работу по интеграции крымских учреждений образования в российское образовательное пространство, что включало не только переход на российские образовательные стандарты, но и модернизацию инфраструктуры школ, детских садов, колледжей, повышение квалификации педагогов, обеспечение учебниками и современным оборудованием", — цитирует ведомство министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Теперь крымские школьники и студенты имеют равные возможности с учащимися других регионов России, участвуют в федеральных олимпиадах и проектах, подчеркивается в сообщении ведомства.
"В ближайшие годы планируется продолжить строительство и модернизацию образовательных объектов в Крыму, а также внедрение цифровых технологий в учебный процесс. Это позволит еще больше повысить качество образования и создать условия для всестороннего развития детей", - говорится в сообщении официального канала минпросвещения.
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