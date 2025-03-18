https://crimea.ria.ru/20250318/skolko-shkol-i-detskikh-sadov-postroili-v-krymu-za-11-let-1145030689.html

Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет

Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет

С 2014 года в Крыму построили восемь новых и реконструировали три существующие школы, возвели два новых корпуса к существующим образовательным учреждениям... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T22:13

2025-03-18T22:13

2025-03-18T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму построили восемь новых и реконструировали три существующие школы, возвели два новых корпуса к существующим образовательным учреждениям. Также созданы дополнительные места в дошкольных учреждениях благодаря строительству 69 новых объектов, реконструкции 10 детских садов и установке 80 модульных зданий. Такие цифры приводит минпросвещения РФ.Теперь крымские школьники и студенты имеют равные возможности с учащимися других регионов России, участвуют в федеральных олимпиадах и проектах, подчеркивается в сообщении ведомства."В ближайшие годы планируется продолжить строительство и модернизацию образовательных объектов в Крыму, а также внедрение цифровых технологий в учебный процесс. Это позволит еще больше повысить качество образования и создать условия для всестороннего развития детей", - говорится в сообщении официального канала минпросвещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всекрымское родительское собрание: регион готовится к проведению ГИАОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школыВся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, школа, детский сад, сергей кравцов, минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма, общество