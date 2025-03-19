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Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян
Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян
Министерство обороны России опубликовало видео возвращения российских солдат из украинского плена после обмена. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:45
2025-03-19T18:45
2025-03-19T18:45
министерство обороны рф
видео
вооруженные силы россии
обмен пленными
новости
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Министерство обороны России опубликовало видео возвращения российских солдат из украинского плена после обмена. На кадрах мужчины заходят в автобус, на их лицах улыбки. В среду в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ.Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии. Последующие лечение и реабилитацию бойцы будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, видео, вооруженные силы россии, обмен пленными, новости, новости сво
Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян
Обмен пленными 19 марта: Минобороны показало видео возвращения российских солдат