https://crimea.ria.ru/20250319/obmen-plennymi-19-marta-video-vozvrascheniya-rossiyan-1145064142.html

Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян

Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения российских солдат из украинского плена после обмена. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:45

2025-03-19T18:45

2025-03-19T18:45

министерство обороны рф

видео

вооруженные силы россии

обмен пленными

новости

новости сво

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Министерство обороны России опубликовало видео возвращения российских солдат из украинского плена после обмена. На кадрах мужчины заходят в автобус, на их лицах улыбки. В среду в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ.Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии. Последующие лечение и реабилитацию бойцы будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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