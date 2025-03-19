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Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины

Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T16:35

2025-03-19T16:35

2025-03-19T16:47

пленные

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставлена возможность связаться с родными. Последующие лечение и реабилитацию российские бойцы будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в российском оборонном ведомстве.Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом проинформировал своего американского коллегу о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек, а также о решении Москвы передать Киеву тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента СШАПутин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской областиПутин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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