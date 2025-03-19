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Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины
Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T16:35
2025-03-19T16:47
пленные
обмен пленными
украина
россия
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставлена возможность связаться с родными. Последующие лечение и реабилитацию российские бойцы будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в российском оборонном ведомстве.Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом проинформировал своего американского коллегу о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек, а также о решении Москвы передать Киеву тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента СШАПутин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской областиПутин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
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пленные, обмен пленными, украина, россия, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины

Обмен пленными сегодня - 175 российских военных вернулись с Украины

16:35 19.03.2025 (обновлено: 16:47 19.03.2025)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными
Обмен пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
"9 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.
Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставлена возможность связаться с родными. Последующие лечение и реабилитацию российские бойцы будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом проинформировал своего американского коллегу о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек, а также о решении Москвы передать Киеву тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.
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ПленныеОбмен пленнымиУкраинаРоссияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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