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Трамп сообщил о разговоре с Зеленским - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:52
2025-03-19T19:08
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
политика
сша
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.Он проинформировал также, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу предоставить точное изложение обсужденных вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время.Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявлениеЗеленский назвал "красные линии" для Киева
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дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, политика, сша, украина, новости
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским

Трамп сообщил о продолжительном телефонном разговоре с Зеленским

18:52 19.03.2025 (обновлено: 19:08 19.03.2025)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.
"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы... на пути к этому", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он проинформировал также, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу предоставить точное изложение обсужденных вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.
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