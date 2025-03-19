https://crimea.ria.ru/20250319/tramp-soobschil-o-razgovore-s-zelenskim-1145064290.html
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:52
2025-03-19T18:52
2025-03-19T19:08
дональд трамп
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.Он проинформировал также, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу предоставить точное изложение обсужденных вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время.Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявлениеЗеленский назвал "красные линии" для Киева
https://crimea.ria.ru/20250319/priznanie-kryma-i-novykh-regionov-kak-dogovoryatsya-putin-i-tramp-1145054113.html
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дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, политика, сша, украина, новости
Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
Трамп сообщил о продолжительном телефонном разговоре с Зеленским
18:52 19.03.2025 (обновлено: 19:08 19.03.2025)