https://crimea.ria.ru/20250320/deystvuyuschie-aes-ukrainy-spravka-1124819854.html

Сколько АЭС на Украине

Сколько АЭС на Украине - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Сколько АЭС на Украине

До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T11:35

2025-03-20T11:35

2025-03-20T11:35

украина

аэс

атомная энергетика

энергосистема украины

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До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР.Самая мощная – Запорожская АЭС, расположенная в 5-ти км от города Энергодар, на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Считается самой крупной в Европе.Строительство станции началось при СССР в 1979 году. После того, как в октябре 1995 года на ней запустили 6-й блок, установленная мощность составила свыше 6 тыс. МВт. Ежегодно генерировала около 40 млрд кВт/ч – почти половину всей атомной энергии Украины.В настоящее время Запорожская АЭС находится на освобожденной территории и практически выведена из энергосистемы сопредельного государства.Южно-Украинская АЭС построена в 80-х годах в городе Южноукраинск Николаевской области, в ста с лишним километрах от Николаева. Все три энергоблока введены в эксплуатацию при СССР, последний – в 1989 г. Суммарная мощность блоков – 2850 МВт.Годовая выработка электричества - 18 564 млн. кВт/ч.В течение года вырабатывает 25% всей энергии АЭС на Украине и на 96% покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской, Одесской областей.Ровенская АЭС (РАЭС) находится в четырех километрах от города Вараш (в 1977—2016 гг. — Кузнецовск) около реки Стыр. Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока ввели в эксплуатацию в 1980 -1981 годах, третий – в 1986. Четвертый тоже начали строить при СССР, но завершить не успели. Энергоблок ввели в эксплуатацию уже при Украине – в 2004 г.Суммарная мощность блоков АЭС 2 657 МВт.Годовая выработка электричества 17 143 млн. кВт/чОбеспечивает выработку 9% электроэнергии от общего баланса в Украине.Ровенская стала первой АЭС в СССР, прошедшей проверку МАГАТЭ.Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. Строительство было начато в 1981 году с расчетом на то, что энергия будет поставляться также Польше в рамках сотрудничества по линии электропередачи "Хмельницкая АЭС (СССР) – Жешув (Польша)". Строительство началось в 1981 году, в конце 1987 года был введен в эксплуатацию первый блок и подготовлены площадки для трех других блоков.Но запуск второго блока состоялся только в 2006 году, а 3 и 4 блоки так и не достроены. В том числе и из-за того, что в 2015 году президент Украины Петр Порошенко инициировал разрыв сотрудничества между Росатомом (РФ) и Минтопэнерго Украины.Суммарная мощность блоков – около 2 тыс. МВт.Годовая выработка электричества - 9 млн. кВт/ч.Оператором всех четырех действующих атомных электростанций Украины до недавнего времени являлось украинское Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", созданное в октябре 1996 года. С 2021 года управление имущественным комплексом предприятия находится в ведении Кабинета министров Украины.

https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, аэс, атомная энергетика, энергосистема украины