Рейтинг@Mail.ru
Сколько АЭС на Украине - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/deystvuyuschie-aes-ukrainy-spravka-1124819854.html
Сколько АЭС на Украине
Сколько АЭС на Украине - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Сколько АЭС на Украине
До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T11:35
2025-03-20T11:35
украина
аэс
атомная энергетика
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124819739_0:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_da0afdaf8908b247995b88c89170c527.jpg
До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР.Самая мощная – Запорожская АЭС, расположенная в 5-ти км от города Энергодар, на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Считается самой крупной в Европе.Строительство станции началось при СССР в 1979 году. После того, как в октябре 1995 года на ней запустили 6-й блок, установленная мощность составила свыше 6 тыс. МВт. Ежегодно генерировала около 40 млрд кВт/ч – почти половину всей атомной энергии Украины.В настоящее время Запорожская АЭС находится на освобожденной территории и практически выведена из энергосистемы сопредельного государства.Южно-Украинская АЭС построена в 80-х годах в городе Южноукраинск Николаевской области, в ста с лишним километрах от Николаева. Все три энергоблока введены в эксплуатацию при СССР, последний – в 1989 г. Суммарная мощность блоков – 2850 МВт.Годовая выработка электричества - 18 564 млн. кВт/ч.В течение года вырабатывает 25% всей энергии АЭС на Украине и на 96% покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской, Одесской областей.Ровенская АЭС (РАЭС) находится в четырех километрах от города Вараш (в 1977—2016 гг. — Кузнецовск) около реки Стыр. Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока ввели в эксплуатацию в 1980 -1981 годах, третий – в 1986. Четвертый тоже начали строить при СССР, но завершить не успели. Энергоблок ввели в эксплуатацию уже при Украине – в 2004 г.Суммарная мощность блоков АЭС 2 657 МВт.Годовая выработка электричества 17 143 млн. кВт/чОбеспечивает выработку 9% электроэнергии от общего баланса в Украине.Ровенская стала первой АЭС в СССР, прошедшей проверку МАГАТЭ.Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. Строительство было начато в 1981 году с расчетом на то, что энергия будет поставляться также Польше в рамках сотрудничества по линии электропередачи "Хмельницкая АЭС (СССР) – Жешув (Польша)". Строительство началось в 1981 году, в конце 1987 года был введен в эксплуатацию первый блок и подготовлены площадки для трех других блоков.Но запуск второго блока состоялся только в 2006 году, а 3 и 4 блоки так и не достроены. В том числе и из-за того, что в 2015 году президент Украины Петр Порошенко инициировал разрыв сотрудничества между Росатомом (РФ) и Минтопэнерго Украины.Суммарная мощность блоков – около 2 тыс. МВт.Годовая выработка электричества - 9 млн. кВт/ч.Оператором всех четырех действующих атомных электростанций Украины до недавнего времени являлось украинское Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", созданное в октябре 1996 года. С 2021 года управление имущественным комплексом предприятия находится в ведении Кабинета министров Украины.
https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124819739_205:0:2124:1439_1920x0_80_0_0_f1c66907bc316fad466ec8c81fa47416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, аэс, атомная энергетика, энергосистема украины
Сколько АЭС на Украине

Сколько АЭС на Украине

11:35 20.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
До начала СВО Украина располагала 4 действующими атомными электростанциями. Все они достались Киеву в наследство от СССР.
Самая мощная – Запорожская АЭС, расположенная в 5-ти км от города Энергодар, на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Считается самой крупной в Европе.
Строительство станции началось при СССР в 1979 году. После того, как в октябре 1995 года на ней запустили 6-й блок, установленная мощность составила свыше 6 тыс. МВт. Ежегодно генерировала около 40 млрд кВт/ч – почти половину всей атомной энергии Украины.
В настоящее время Запорожская АЭС находится на освобожденной территории и практически выведена из энергосистемы сопредельного государства.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября 2022, 18:00
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Южно-Украинская АЭС построена в 80-х годах в городе Южноукраинск Николаевской области, в ста с лишним километрах от Николаева. Все три энергоблока введены в эксплуатацию при СССР, последний – в 1989 г. Суммарная мощность блоков – 2850 МВт.
Годовая выработка электричества - 18 564 млн. кВт/ч.
В течение года вырабатывает 25% всей энергии АЭС на Украине и на 96% покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской, Одесской областей.
Ровенская АЭС (РАЭС) находится в четырех километрах от города Вараш (в 1977—2016 гг. — Кузнецовск) около реки Стыр. Строительство станции началось в 1973 году. Два первых энергоблока ввели в эксплуатацию в 1980 -1981 годах, третий – в 1986. Четвертый тоже начали строить при СССР, но завершить не успели. Энергоблок ввели в эксплуатацию уже при Украине – в 2004 г.
Суммарная мощность блоков АЭС 2 657 МВт.
Годовая выработка электричества 17 143 млн. кВт/ч
Обеспечивает выработку 9% электроэнергии от общего баланса в Украине.
Ровенская стала первой АЭС в СССР, прошедшей проверку МАГАТЭ.
Президент РФ Владимир Путин
10 октября 2022, 13:07
Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин Хмельницкой области. Строительство было начато в 1981 году с расчетом на то, что энергия будет поставляться также Польше в рамках сотрудничества по линии электропередачи "Хмельницкая АЭС (СССР) – Жешув (Польша)". Строительство началось в 1981 году, в конце 1987 года был введен в эксплуатацию первый блок и подготовлены площадки для трех других блоков.
Но запуск второго блока состоялся только в 2006 году, а 3 и 4 блоки так и не достроены. В том числе и из-за того, что в 2015 году президент Украины Петр Порошенко инициировал разрыв сотрудничества между Росатомом (РФ) и Минтопэнерго Украины.
Суммарная мощность блоков – около 2 тыс. МВт.
Годовая выработка электричества - 9 млн. кВт/ч.
Таким образом, четыре действующих атомных электростанции Украины эксплуатировали 15 атомных энергоблоков общей установленной мощностью около 13 500 МВт.
Оператором всех четырех действующих атомных электростанций Украины до недавнего времени являлось украинское Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", созданное в октябре 1996 года. С 2021 года управление имущественным комплексом предприятия находится в ведении Кабинета министров Украины.
УкраинаАЭСАтомная энергетикаЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54СТО горит в центре Ялты
11:40Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
11:35Сколько АЭС на Украине
11:28Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
11:08Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха
10:55В Энгельсе и районе введен режим ЧС
10:45Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
10:33Движение в центре Севастополя перекрыто
10:29Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией
10:14В Крыму спасли буренку из трехметровой ямы
10:02В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды
09:43В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
09:34С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах
09:29ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
09:15В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие
08:43В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
08:35День весеннего равноденствия – инфографика
08:11Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
07:43Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
07:36После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
Лента новостейМолния