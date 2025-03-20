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С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах
С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах - РИА Новости Крым, 20.03.2025
С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах
Районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T09:34
2025-03-20T10:22
курская область
хищение
александр хинштейн
новости
генпрокуратура россии
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. При этом сумму взыскания увеличили до 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он подчеркнул, что все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды – вернуться в федеральный бюджет.Как сообщалось, в иске фигурируют глава местной Корпорации развития, его бывшие и нынешние заместители и ряд коммерсантов. Их обвиняют в присвоении крупных денежных средств на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.В документе уточняется, что компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области
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курская область, хищение, александр хинштейн, новости, генпрокуратура россии, закон и право
С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах

За хищения на оборонных контрактах с курских чиновников взыщут более 4 миллиардов

09:34 20.03.2025 (обновлено: 10:22 20.03.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. При этом сумму взыскания увеличили до 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Изначально сумма для взыскания была заявлена в 3,2 млрд рублей, однако суд согласился с Генпрокуратурой, что полученные из федерального бюджета средства не были направлены на строительство оборонительных сооружений. Это позволило увеличить сумму требований до 4,1 млрд рублей", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды – вернуться в федеральный бюджет.
Как сообщалось, в иске фигурируют глава местной Корпорации развития, его бывшие и нынешние заместители и ряд коммерсантов. Их обвиняют в присвоении крупных денежных средств на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
В документе уточняется, что компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".
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Курская областьХищениеАлександр ХинштейнНовостиГенпрокуратура РоссииЗакон и право
 
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