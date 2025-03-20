https://crimea.ria.ru/20250320/kurskim-chinovnikam-uvelichili-vzyskanie-za-krazhu-na-oboronnykh-kontraktakh-1145072989.html

С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах

С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах - РИА Новости Крым, 20.03.2025

С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах

Районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T09:34

2025-03-20T09:34

2025-03-20T10:22

курская область

хищение

александр хинштейн

новости

генпрокуратура россии

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Районный суд Курска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. При этом сумму взыскания увеличили до 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он подчеркнул, что все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды – вернуться в федеральный бюджет.Как сообщалось, в иске фигурируют глава местной Корпорации развития, его бывшие и нынешние заместители и ряд коммерсантов. Их обвиняют в присвоении крупных денежных средств на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.В документе уточняется, что компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской области123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, хищение, александр хинштейн, новости, генпрокуратура россии, закон и право