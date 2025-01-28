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С курских чиновников взыщут 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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С курских чиновников взыщут 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах
С курских чиновников взыщут 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах - РИА Новости Крым, 28.01.2025
С курских чиновников взыщут 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах
Генпрокуратура через суд потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов. По... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T11:15
2025-01-28T11:15
генеральная прокуратура россии
курская область
хищение
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на исковые материалы."С 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины", - говорится в сообщении.Основным распорядителем средств является управление капстроительства региона. Корпорация развития Курской области стала генподрядчиком.В иске фигурируют глава местной Корпорации развития, его бывшие и нынешние заместители и ряд коммерсантов. Их обвиняют в присвоении крупных денежных средств на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.В качестве третьих лиц в иске заявлены Минобороны РФ, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области, минстрой Курской области.Прокуратура потребовала "взыскать солидарно со всех участников (физлиц и компаний) 3,222 миллиарда рублей. Также надзорный орган требует наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.В документе уточняется, что компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнВзятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала ШамаринаВ Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
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60
генеральная прокуратура россии, курская область, хищение, закон и право, новости
С курских чиновников взыщут 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах

С курских чиновников требуют взыскать 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах

11:15 28.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на исковые материалы.
"С 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины", - говорится в сообщении.
Основным распорядителем средств является управление капстроительства региона. Корпорация развития Курской области стала генподрядчиком.
В иске фигурируют глава местной Корпорации развития, его бывшие и нынешние заместители и ряд коммерсантов. Их обвиняют в присвоении крупных денежных средств на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
"Надзорные мероприятия показали, что они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага", - говорится в документе.
В качестве третьих лиц в иске заявлены Минобороны РФ, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области, минстрой Курской области.
Прокуратура потребовала "взыскать солидарно со всех участников (физлиц и компаний) 3,222 миллиарда рублей. Также надзорный орган требует наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.
В документе уточняется, что компании, заключившие договоры, создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".
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Генеральная прокуратура РоссииКурская областьХищениеЗакон и правоНовости
 
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