https://crimea.ria.ru/20250124/zaversheno-sledstvie-po-delu-eks-chinovnika-minoborony-o-vzyatke-v-12-mln-1143622928.html

Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн

Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн

Новые цифры появились в уголовном деле в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T13:17

2025-01-24T13:17

2025-01-24T13:17

министерство обороны рф

взятка

новости

вооруженные силы россии

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Новые цифры появились в уголовном деле в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. По завершению следственных действий в деле появились новые цифры.В этот же период, по данным следствия, Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Изначально озвучивалась сумма взятки в размере 10 млн рублей.Александр Оглоблин заключен под стражу.Ранее стало известно, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления связи – замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.По подозрению в получении взятки были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказеСК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, взятка, новости, вооруженные силы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации)