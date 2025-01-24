Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
Следствие по делу о экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн рублей завершено
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Новые цифры появились в уголовном деле в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. По завершению следственных действий в деле появились новые цифры.
"Следствием установлено, что в 2016–2021 при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина", - говорится в сообщении.
В этот же период, по данным следствия, Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Изначально озвучивалась сумма взятки в размере 10 млн рублей.
Александр Оглоблин заключен под стражу.
Ранее стало известно, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления связи – замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По подозрению в получении взятки были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.
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