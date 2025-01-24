Рейтинг@Mail.ru
Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/zaversheno-sledstvie-po-delu-eks-chinovnika-minoborony-o-vzyatke-v-12-mln-1143622928.html
Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
Новые цифры появились в уголовном деле в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T13:17
2025-01-24T13:17
министерство обороны рф
взятка
новости
вооруженные силы россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110247/68/1102476845_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_2bb45ba4e774a004838ed31f1553447d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Новые цифры появились в уголовном деле в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. По завершению следственных действий в деле появились новые цифры.В этот же период, по данным следствия, Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Изначально озвучивалась сумма взятки в размере 10 млн рублей.Александр Оглоблин заключен под стражу.Ранее стало известно, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления связи – замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.По подозрению в получении взятки были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказеСК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110247/68/1102476845_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ddd3d2e2b62982e2107de4a251634199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, взятка, новости, вооруженные силы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн

Следствие по делу о экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн рублей завершено

13:17 24.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Новые цифры появились в уголовном деле в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. По завершению следственных действий в деле появились новые цифры.
"Следствием установлено, что в 2016–2021 при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина", - говорится в сообщении.
В этот же период, по данным следствия, Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Изначально озвучивалась сумма взятки в размере 10 млн рублей.
Александр Оглоблин заключен под стражу.
Ранее стало известно, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления связи – замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По подозрению в получении взятки были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве
В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
 
Министерство обороны РФВзяткаНовостиВооруженные силы РоссииСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов
13:44В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
13:26Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус
13:17Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
13:04Колоссальные потери Киева за неделю - убиты тысячи боевиков
13:00Крым лидирует по числу запросов в интернете
12:53Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты
12:48Путин готов к контакту с Трампом - Кремль
12:41На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране
12:34Морские порты Ялты и Евпатории перешли в собственность Крыма
12:26Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч
12:18Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек
12:12Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
12:01Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа
11:41Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
11:33Сбой произошел в работе Telegram
11:28Газ в Приднестровье закончится через два дня
11:08Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе
10:55В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
10:45Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе
Лента новостейМолния