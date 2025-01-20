https://crimea.ria.ru/20250120/vzyatki-na-36-mln-rubley-zaversheno-sledstvie-po-delu-generala-shamarina-1143494193.html

Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина

Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина

Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления связи – замначальника Генерального штаба Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T12:10

2025-01-20T12:10

2025-01-20T12:10

генштаб мо рф

министерство обороны рф

вадим шамарин

новости

закон и право

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления связи – замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает Следственный комитет РФ.Фигурант обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.По данным ведомства, с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключило государственные контракты с Пермским телефонным заводом "Телта" на поставку устройств связи для нужд МО на общую сумму более 1,4 млрд рублей.Бывший замначальника Генштаба находится под стражей. На его имущество – автомобиль, квартиру и денежные средства – суд наложил арест на сумму, равную полученной им взятки.Вадим Шамарин был арестован по делу о получении крупной взятки в мае 2024 года. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы.В ноябре 2024 года сообщалось, что фигурант признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.Ранее СК возбудил дело в отношении экс-директора по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" по подозрению в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал законСК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеЕще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генштаб мо рф, министерство обороны рф, вадим шамарин, новости, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации)