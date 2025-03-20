https://crimea.ria.ru/20250320/sapery-zakonchili-rabotu-vozle-zaksobraniya-sevastopolya--dvizhenie-otkryto-1145078125.html

Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто

Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто

В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T11:40

2025-03-20T11:40

2025-03-20T11:49

севастополь

новости севастополя

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее стало известно, что возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток.В связи с временным перекрытием улицы Ленина меняли схему движения общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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