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Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T11:40
2025-03-20T11:40
2025-03-20T11:49
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее стало известно, что возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток.В связи с временным перекрытием улицы Ленина меняли схему движения общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
В центре Севастополя возобновили движение после работы саперов
11:40 20.03.2025 (обновлено: 11:49 20.03.2025)