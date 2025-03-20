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Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T11:40
2025-03-20T11:49
севастополь
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
ограничение движения
департамент транспорта севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее стало известно, что возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток.В связи с временным перекрытием улицы Ленина меняли схему движения общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, ограничение движения, департамент транспорта севастополя, происшествия
Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто

В центре Севастополя возобновили движение после работы саперов

11:40 20.03.2025 (обновлено: 11:49 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециальное устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД России
Специальное устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли движение в центре города после работы саперов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Движение общественного транспорта возобновляется в штатном режиме", – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток.
В связи с временным перекрытием улицы Ленина меняли схему движения общественного транспорта.
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СевастопольНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортОграничение движенияДепартамент транспорта СевастополяПроисшествия
 
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