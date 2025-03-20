https://crimea.ria.ru/20250320/vozle-zaksobraniya-sevastopolya-rabotayut-sapery-1145074542.html

Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы

Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы

Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T10:45

2025-03-20T10:45

2025-03-20T11:14

севастополь

новости севастополя

происшествия

ограничение движения

транспорт

общественный транспорт

автомобиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_64a2b4550bb06a2c8a2adbc937f5ac63.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия оцеплено, работают специалисты. Об этом сообщает департамент общественной безопасности города.В связи с временным перекрытием ул. Ленина общественный транспорт изменил схему движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, ограничение движения, транспорт, общественный транспорт, автомобиль