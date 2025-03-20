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Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия... РИА Новости Крым, 20.03.2025
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия оцеплено, работают специалисты. Об этом сообщает департамент общественной безопасности города.В связи с временным перекрытием ул. Ленина общественный транспорт изменил схему движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, происшествия, ограничение движения, транспорт, общественный транспорт, автомобиль
Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы

Возле здания Заксобрания Севастополя под днищем авто обнаружен подозрительный сверток

10:45 20.03.2025 (обновлено: 11:14 20.03.2025)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия оцеплено, работают специалисты. Об этом сообщает департамент общественной безопасности города.

"Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина, дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено", – говорится в сообщении.

В связи с временным перекрытием ул. Ленина общественный транспорт изменил схему движения.
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СевастопольНовости СевастополяПроисшествияОграничение движенияТранспортОбщественный транспортАвтомобиль
 
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