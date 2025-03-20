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Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T10:45
2025-03-20T10:45
2025-03-20T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Возле здания Законодательного собрания Севастополя под днищем одного из припаркованных автомобилей обнаружен подозрительный сверток, место происшествия оцеплено, работают специалисты. Об этом сообщает департамент общественной безопасности города.В связи с временным перекрытием ул. Ленина общественный транспорт изменил схему движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, происшествия, ограничение движения, транспорт, общественный транспорт, автомобиль
Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
Возле здания Заксобрания Севастополя под днищем авто обнаружен подозрительный сверток
10:45 20.03.2025 (обновлено: 11:14 20.03.2025)