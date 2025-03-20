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Движение в центре Севастополя перекрыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Движение в центре Севастополя перекрыто
Движение в центре Севастополя перекрыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Движение в центре Севастополя перекрыто
В центре Севастополя перекрыли улицу Ленина, в связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T10:33
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севастополь
новости севастополя
ограничение движения
общественный транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В центре Севастополя перекрыли улицу Ленина, в связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в социальных сетях появилась информация о перекрытии улицы Ленина в районе здания городского Заксобрания. На площади Нахимова стоят машины экстренных служб. Официальных комментариев о ситуации нет.По информации дептранса, автобусы под номерами 12, 13а, 92, 94 будут двигаться через площадь Ушакова, улицы Большая морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев, центральный рынок, улицу Новороссийская. Троллейбусы №№ 3, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12 идут до площади Ушакова с разворотом в обратном направлении. Автобусы №№ 4, 16, 22, 29. 30, 31,71, 73, 77, 109, 110 осуществляют движение через площадь Ушакова, улицу Очаковцев, Центральный рынок и далее по схемам объезда улицы Адмирала Октябрьского. Троллейбус № 1 - по схеме объезда ул. Адмирала Октябрьского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, ограничение движения, общественный транспорт, крым
Движение в центре Севастополя перекрыто

В Севастополе перекрыто движение на центральной улице

10:33 20.03.2025 (обновлено: 10:40 20.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В центре Севастополя перекрыли улицу Ленина, в связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Ранее в социальных сетях появилась информация о перекрытии улицы Ленина в районе здания городского Заксобрания. На площади Нахимова стоят машины экстренных служб. Официальных комментариев о ситуации нет.
По информации дептранса, автобусы под номерами 12, 13а, 92, 94 будут двигаться через площадь Ушакова, улицы Большая морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев, центральный рынок, улицу Новороссийская.
Троллейбусы №№ 3, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12 идут до площади Ушакова с разворотом в обратном направлении.
Автобусы №№ 4, 16, 22, 29. 30, 31,71, 73, 77, 109, 110 осуществляют движение через площадь Ушакова, улицу Очаковцев, Центральный рынок и далее по схемам объезда улицы Адмирала Октябрьского. Троллейбус № 1 - по схеме объезда ул. Адмирала Октябрьского.
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СевастопольНовости СевастополяОграничение движенияОбщественный транспортКрым
 
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