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Движение в центре Севастополя перекрыто

Движение в центре Севастополя перекрыто - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Движение в центре Севастополя перекрыто

В центре Севастополя перекрыли улицу Ленина, в связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T10:33

2025-03-20T10:33

2025-03-20T10:40

севастополь

новости севастополя

ограничение движения

общественный транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В центре Севастополя перекрыли улицу Ленина, в связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в социальных сетях появилась информация о перекрытии улицы Ленина в районе здания городского Заксобрания. На площади Нахимова стоят машины экстренных служб. Официальных комментариев о ситуации нет.По информации дептранса, автобусы под номерами 12, 13а, 92, 94 будут двигаться через площадь Ушакова, улицы Большая морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев, центральный рынок, улицу Новороссийская. Троллейбусы №№ 3, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12 идут до площади Ушакова с разворотом в обратном направлении. Автобусы №№ 4, 16, 22, 29. 30, 31,71, 73, 77, 109, 110 осуществляют движение через площадь Ушакова, улицу Очаковцев, Центральный рынок и далее по схемам объезда улицы Адмирала Октябрьского. Троллейбус № 1 - по схеме объезда ул. Адмирала Октябрьского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, ограничение движения, общественный транспорт, крым