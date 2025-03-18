https://crimea.ria.ru/20250318/vsya-rossiya-pozdravlyaet-krym-i-sevastopol-s-vozvrascheniem-v-rodnuyu-gavan-1145012774.html

Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань

Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань

Российские политики и чиновники разного уровня поздравляют Крым и Севастополь с воссоединением с РФ, которое случилось ровно 11 лет назад. Свои теплые слова они РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T12:23

2025-03-18T12:23

2025-03-18T12:30

россия

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день воссоединения с россией

общество

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крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские политики и чиновники разного уровня поздравляют Крым и Севастополь с воссоединением с РФ, которое случилось ровно 11 лет назад. Свои теплые слова они пишут в официальных Telegram-каналах.Так, добрые слова в адрес жителей полуострова сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что весна 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан.В поздравлении председателя Государственной Думы Вячеслава Володина говорится, что 11 лет назад крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной – Россией.Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также заявила, что воссоединение Крыма с Россией открыло новые горизонты для развития региона, его экономики, культуры и социальной сферы.Глава республики Северная Осетия-Алания, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло подчеркнул, что 18 марта – особенный день для миллионов Россиян и для него лично.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что годы спустя Крымская весна по-прежнему является символом единства, несгибаемой воли и свободы, что делает всех сильнее.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал те мартовские дни 2014 года началом новой эпохи в истории страны.А глава города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков написал просто и кратко: "СЕВАСТОПОЛЬ! КРЫМ! РОССИЯ! ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и СевастополяХронология Крымской весны – инфографикаКрымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, день воссоединения с россией, общество, референдум, крымская весна, праздники и памятные даты