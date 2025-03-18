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Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань
Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань
Российские политики и чиновники разного уровня поздравляют Крым и Севастополь с воссоединением с РФ, которое случилось ровно 11 лет назад. Свои теплые слова они РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T12:23
2025-03-18T12:30
россия
крым
день воссоединения с россией
общество
референдум
крымская весна
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские политики и чиновники разного уровня поздравляют Крым и Севастополь с воссоединением с РФ, которое случилось ровно 11 лет назад. Свои теплые слова они пишут в официальных Telegram-каналах.Так, добрые слова в адрес жителей полуострова сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что весна 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан.В поздравлении председателя Государственной Думы Вячеслава Володина говорится, что 11 лет назад крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной – Россией.Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также заявила, что воссоединение Крыма с Россией открыло новые горизонты для развития региона, его экономики, культуры и социальной сферы.Глава республики Северная Осетия-Алания, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло подчеркнул, что 18 марта – особенный день для миллионов Россиян и для него лично.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что годы спустя Крымская весна по-прежнему является символом единства, несгибаемой воли и свободы, что делает всех сильнее.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал те мартовские дни 2014 года началом новой эпохи в истории страны.А глава города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков написал просто и кратко: "СЕВАСТОПОЛЬ! КРЫМ! РОССИЯ! ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 лет в России: как изменилась экономика Крыма и СевастополяХронология Крымской весны – инфографикаКрымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова
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россия, крым, день воссоединения с россией, общество, референдум, крымская весна, праздники и памятные даты
Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань

Политики и чиновники из разных регионов России поздравляют Крым и Севастополь

12:23 18.03.2025 (обновлено: 12:30 18.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские политики и чиновники разного уровня поздравляют Крым и Севастополь с воссоединением с РФ, которое случилось ровно 11 лет назад. Свои теплые слова они пишут в официальных Telegram-каналах.
Так, добрые слова в адрес жителей полуострова сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что весна 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан.

"За 11 лет на Крымском полуострове произошли значительные изменения. Необходимый толчок обеспечила госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. С ее запуска завершено уже более 700 объектов и мероприятий в самых разных сферах. Все они помогают создавать комфортные условия как для местных жителей, так и для туристов со всей России. И здесь еще раз хотел бы поблагодарить Президента за решение продлить программу до 2030 года", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

В поздравлении председателя Государственной Думы Вячеслава Володина говорится, что 11 лет назад крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной Россией.
"Этот выбор объединил всех нас, сделал сильнее, определил наше общее будущее. Крымская весна навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости", – написал Володин.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также заявила, что воссоединение Крыма с Россией открыло новые горизонты для развития региона, его экономики, культуры и социальной сферы.

"За прошедшие годы на полуострове реализованы масштабные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей и обеспечение их прав: построены новые дороги, больницы, школы, созданы рабочие места, обеспечено стабильное энерго- и водоснабжение. Все это стало возможным благодаря поддержке государства и совместным усилиям жителей Крыма и всей России", – сказала Москалькова.

Глава республики Северная Осетия-Алания, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло подчеркнул, что 18 марта – особенный день для миллионов Россиян и для него лично.

"Это не просто дата в календаре – это символ нашей общей воли, стойкости и исторической справедливости. Я помню март 2014 года – напряженный, полный надежды и решимости. Мы были едины в своем выборе, и мы его отстояли. Горжусь тем, что был рядом с жителями полуострова в тот судьбоносный момент", – написал он и выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что годы спустя Крымская весна по-прежнему является символом единства, несгибаемой воли и свободы, что делает всех сильнее.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал те мартовские дни 2014 года началом новой эпохи в истории страны.

"Позже, вслед за крымчанами, жители Донбасса и Новороссии выразили желание говорить на родном языке, чтить свою историю и традиции. Четыре региона – ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области – воссоединились с Россией. Все это – часть общего процесса обретения единства, укрепления мощи и суверенитета страны", – считает он.

А глава города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков написал просто и кратко: "СЕВАСТОПОЛЬ! КРЫМ! РОССИЯ! ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!".
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