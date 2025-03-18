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Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области

Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области

Боец подразделения "Орлан" погиб при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T19:03

2025-03-18T19:03

2025-03-18T19:09

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Боец подразделения "Орлан" погиб при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в поселке после прилета боеприпаса загорелся автобус."Также поврежден рядом стоящий социальный объект", - говорится в приведенной руководителем Белгородчины информации.Во вторник Гладков сообщал, что под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района. В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Кроме того, по данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района. Осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск" и боец подразделения группировки войск Министерства обороны РФ. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)