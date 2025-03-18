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Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области
Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области
Боец подразделения "Орлан" погиб при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T19:03
2025-03-18T19:03
2025-03-18T19:09
обстрелы белгородской области
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вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Боец подразделения "Орлан" погиб при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в поселке после прилета боеприпаса загорелся автобус."Также поврежден рядом стоящий социальный объект", - говорится в приведенной руководителем Белгородчины информации.Во вторник Гладков сообщал, что под вражеским огнем во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района. В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Кроме того, по данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района. Осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск" и боец подразделения группировки войск Министерства обороны РФ. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области
В Белгородской области при атаке ВСУ убит боец отряда "Орлан" - Гладков
19:03 18.03.2025 (обновлено: 19:09 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Боец подразделения "Орлан" погиб при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"При исполнении боевых задач погиб боец подразделения "Орлан". От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал он у себя в Telegram-канале.
Кроме того, в поселке после прилета боеприпаса загорелся автобус.
"Также поврежден рядом стоящий социальный объект", - говорится в приведенной руководителем Белгородчины информации.
Во вторник Гладков сообщал, что под вражеским огнем
во вторник оказалось село Репяховка Краснояружского района. В результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны.
Кроме того, по данным главы Брянской области Александра Богомаза, боевики атаковали с помощью FPV-дронов территорию Климовского района. Осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "БАРС Брянск" и боец подразделения группировки войск Министерства обороны РФ. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств три жилых дома полностью уничтожены.
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