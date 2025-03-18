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В Судаке появился новый спортивный комплекс - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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В Судаке появился новый спортивный комплекс
В Судаке появился новый спортивный комплекс - РИА Новости Крым, 18.03.2025
В Судаке появился новый спортивный комплекс
В Судаке во вторник открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься местные спортсмены и люди с ограниченными физическими... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T18:49
2025-03-18T18:49
крым
судак
кирилл чебышев
спорт
общество
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Судаке во вторник открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься местные спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.Он отметил, что комплекс расположен на улице Коммунальной. Он оснащен современными тренажерами, площадками для различных видов спорта и зонами для отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, судак, кирилл чебышев, спорт, общество, благоустройство, новости крыма
В Судаке появился новый спортивный комплекс

В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

18:49 18.03.2025
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Судаке во вторник открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься местные спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Он отметил, что комплекс расположен на улице Коммунальной. Он оснащен современными тренажерами, площадками для различных видов спорта и зонами для отдыха.
"Основное назначение комплекса – проведение учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта – футбол, волейбол, армрестлинг, борьба, настольный теннис, дзюдо. Также есть возможность для занятий спортом маломобильных групп населения", - сообщил Чебышев в Telegram.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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