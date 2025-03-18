В Судаке появился новый спортивный комплекс
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Судаке во вторник открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься местные спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Он отметил, что комплекс расположен на улице Коммунальной. Он оснащен современными тренажерами, площадками для различных видов спорта и зонами для отдыха.
"Основное назначение комплекса – проведение учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта – футбол, волейбол, армрестлинг, борьба, настольный теннис, дзюдо. Также есть возможность для занятий спортом маломобильных групп населения", - сообщил Чебышев в Telegram.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
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