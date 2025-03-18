https://crimea.ria.ru/20250318/v-sudake-poyavilsya-novyy-sportivnyy-kompleks-1145024191.html

В Судаке появился новый спортивный комплекс

В Судаке появился новый спортивный комплекс - РИА Новости Крым, 18.03.2025

В Судаке появился новый спортивный комплекс

В Судаке во вторник открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься местные спортсмены и люди с ограниченными физическими... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T18:49

2025-03-18T18:49

2025-03-18T18:49

крым

судак

кирилл чебышев

спорт

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Судаке во вторник открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься местные спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.Он отметил, что комплекс расположен на улице Коммунальной. Он оснащен современными тренажерами, площадками для различных видов спорта и зонами для отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250310/na-led-v-aprele--v-kerchi-gotovyatsya-k-otkrytiyu-shkoly-zimnikh-vidov-sporta-1144804187.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, кирилл чебышев, спорт, общество, благоустройство, новости крыма