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В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей
В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей
Крымский совет по улучшению инвестиционного климата одобрил строительство нового жилого комплекса и завода железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 5,6 РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крымский совет по улучшению инвестиционного климата одобрил строительство нового жилого комплекса и завода железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает минэкономразвития республики.Второй проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое. Продукция предприятия позволит обеспечить местный рынок соответствующими материалами.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что в Крыму на западном побережье планируется построить за средства инвесторов современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Приблизительный объем вложений составит 50 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнесаКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
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новости крыма, саки, крым, инвестиции, промышленность в крыму, производство в крыму, жилье в крыму, джанкой
В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей

В Крыму построят жилой комплекс и завод железобетонных изделий за 5,6 млрд рублей – власти

14:11 18.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крымский совет по улучшению инвестиционного климата одобрил строительство нового жилого комплекса и завода железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает минэкономразвития республики.

"Реализация первого инвестиционного проекта предполагает строительство нового жилого комплекса в городе Саки. В рамках проекта застройщик планирует строительство 15 секций многоквартирных современных домов и создание развитой современной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Второй проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое. Продукция предприятия позволит обеспечить местный рынок соответствующими материалами.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что в Крыму на западном побережье планируется построить за средства инвесторов современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Приблизительный объем вложений составит 50 миллиардов рублей.
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