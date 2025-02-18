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В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей

В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей

Крымский совет по улучшению инвестиционного климата одобрил строительство нового жилого комплекса и завода железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 5,6 РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T14:11

2025-02-18T14:11

2025-02-18T14:11

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джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крымский совет по улучшению инвестиционного климата одобрил строительство нового жилого комплекса и завода железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает минэкономразвития республики.Второй проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое. Продукция предприятия позволит обеспечить местный рынок соответствующими материалами.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что в Крыму на западном побережье планируется построить за средства инвесторов современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Приблизительный объем вложений составит 50 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнесаКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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