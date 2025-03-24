https://crimea.ria.ru/20250324/8-postradavshikh-v-dtp-s-avtobusom-i-furoy-v-krymu---tyazhelye-1145181028.html
8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые - РИА Новости Крым, 24.03.2025
8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
В столкновении рейсового автобуса и грузовика под Симферополем пострадали 27 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T11:59
2025-03-24T11:59
2025-03-24T12:04
авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В столкновении рейсового автобуса и грузовика под Симферополем пострадали 27 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин.На месте работают 45 сотрудников МЧС и 17 единиц техники, добавил он. Причины происшествия устанавливаются.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетнихВодитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму находятся в тяжелом состоянии - власти
11:59 24.03.2025 (обновлено: 12:04 24.03.2025)