https://crimea.ria.ru/20250324/8-postradavshikh-v-dtp-s-avtobusom-i-furoy-v-krymu---tyazhelye-1145181028.html

8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые

8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые - РИА Новости Крым, 24.03.2025

8 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые

В столкновении рейсового автобуса и грузовика под Симферополем пострадали 27 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T11:59

2025-03-24T11:59

2025-03-24T12:04

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

крым

срочные новости крыма

происшествия

симферополь

сергей петелин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145180389_0:8:1073:612_1920x0_80_0_0_a35910be29c222e83fa614cccac20de3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В столкновении рейсового автобуса и грузовика под Симферополем пострадали 27 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин.На месте работают 45 сотрудников МЧС и 17 единиц техники, добавил он. Причины происшествия устанавливаются.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетнихВодитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250324/avtomobil-mchs-popal-v-avariyu-po-doroge-k-mestu-dtp-pod-simferopolem-1145178041.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, срочные новости крыма, происшествия, симферополь, сергей петелин