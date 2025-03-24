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Киев несет громадные потери – данные за сутки

Киев несет громадные потери – данные за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Киев несет громадные потери – данные за сутки

Потери украинских войск за сутки на всех направлениях спецоперации составили 1440 человек. Об этом сказано в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T13:37

2025-03-24T13:37

2025-03-24T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки на всех направлениях спецоперации составили 1440 человек. Об этом сказано в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты 175 боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 250 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера американских М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Также уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожив свыше 310 вражеских солдат, американский бронетранспортер М113, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 460 боевиков, шесть боевых бронированных машин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два французских VAB, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 145 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 90 неонацистов, танк, три автомобиля, американская гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеских военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и техники противника в 142 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 227 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 659 самолетов, 283 вертолета, 48312 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22471 танк и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22946 орудий полевой артиллерии и минометов, 33323 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровСтремительное наступление ВС РФ по всему фронту – сводка МинобороныАрмия России рвет оборону ВСУ – новые потери врага более 1380 боевиков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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