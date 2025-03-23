https://crimea.ria.ru/20250323/stremitelnoe-nastuplenie-vs-rf-po-vsemu-frontu--svodka-minoborony-1145163456.html

Стремительное наступление ВС РФ по всему фронту – сводка Минобороны

Стремительное наступление ВС РФ по всему фронту – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Стремительное наступление ВС РФ по всему фронту – сводка Минобороны

За сутки в зоне спецоперации киевский режим потерял почти 1400 боевиков на разных направлениях фронта. Об этом сообщили в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T16:30

2025-03-23T16:30

2025-03-23T16:30

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации киевский режим потерял почти 1400 боевиков на разных направлениях фронта. Об этом сообщили в сводке Минобороны России.На Белгородском направлении группировка "Север" разбила противника в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в Харьковской области, ДНР и ЛНР. В зоне ответственности российских военных Украина потеряла до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли свыше 360 боевиков.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики. Противник лишился свыше 500 военнослужащих.На "Востоке" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 160 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки ликвидировали до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции РЭБ.Средствами ПВО и РЭБ сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 224 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250323/sever-gromit-vraga-v-kurskoy-oblasti-poteri-vsu-za-sutki-1145162280.html

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу