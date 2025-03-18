https://crimea.ria.ru/20250318/pozharoopasnyy-sezon-v-krymu-chto-reshili-v-pravitelstve-1145019170.html

Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве

Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода в России, которое возглавил зампредседателя... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T15:44

2025-03-18T15:44

2025-03-18T15:44

крым

сергей аксенов

пожароопасный сезон в крыму

дмитрий патрушев

правительство россии

паводки

погода

стихия

бюджет

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода в России, которое возглавил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.Патрушев поставил задачу не менее 80% природных пожаров ликвидировать в первые сутки после обнаружения.Кроме того, вице-премьер отметил, что в связи с теплой зимой в некоторых регионах в этом году половодье началось раньше обычного. Поэтому регионам поставлена задача проверить, готовы ли водозаборы к большим объемам воды, а при необходимости, заранее адаптировать сооружения.В 2025 году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку водных объектов, предусмотрено 6,5 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года

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крым, сергей аксенов, пожароопасный сезон в крыму, дмитрий патрушев, правительство россии, паводки, погода, стихия, бюджет, федеральный бюджет, новости