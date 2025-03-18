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Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве
Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве
Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода в России, которое возглавил зампредседателя... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T15:44
2025-03-18T15:44
2025-03-18T15:44
крым
сергей аксенов
пожароопасный сезон в крыму
дмитрий патрушев
правительство россии
паводки
погода
стихия
бюджет
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода в России, которое возглавил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.Патрушев поставил задачу не менее 80% природных пожаров ликвидировать в первые сутки после обнаружения.Кроме того, вице-премьер отметил, что в связи с теплой зимой в некоторых регионах в этом году половодье началось раньше обычного. Поэтому регионам поставлена задача проверить, готовы ли водозаборы к большим объемам воды, а при необходимости, заранее адаптировать сооружения.В 2025 году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку водных объектов, предусмотрено 6,5 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года
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крым, сергей аксенов, пожароопасный сезон в крыму, дмитрий патрушев, правительство россии, паводки, погода, стихия, бюджет, федеральный бюджет, новости
Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве
В России регионам на борьбу с пожарами выделят 20 миллиардов рублей - Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода в России, которое возглавил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
"В 2025 году для усиления подготовки к пожароопасному сезону регионами предусмотрено почти 20 млрд рублей", - сказано в сообщении правительства РФ.
Патрушев поставил задачу не менее 80% природных пожаров ликвидировать в первые сутки после обнаружения.
"Считаю важным акцентировать внимание: если сразу не жалеть силы и средства на тушение пожаров в нужном объеме – это залог успеха", – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Кроме того, вице-премьер отметил, что в связи с теплой зимой в некоторых регионах в этом году половодье началось раньше обычного. Поэтому регионам поставлена задача проверить, готовы ли водозаборы к большим объемам воды, а при необходимости, заранее адаптировать сооружения.
"В целом сейчас ситуация стабильная, но уже в конце марта ожидается, что уровень воды превысит критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале. В апреле сильное половодье прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении правительства.
В 2025 году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку водных объектов, предусмотрено 6,5 млрд рублей.
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