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Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:22
2025-03-19T14:28
дмитрий песков
кремль
крым
россия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского конфликта не затрагивались в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны СШАСША могут признать Крым российским – СМИКогда Крым признают российским во всем мире – эксперт
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дмитрий песков, кремль, крым, россия, новые регионы россии, владимир путин (политик), новости
Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков

Признание Крыма и новых регионов РФ не поднималась Путиным во время съезда РСПП – Песков

14:22 19.03.2025 (обновлено: 14:28 19.03.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского конфликта не затрагивались в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, вчера эта тема не поднималась", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поднималась ли во время закрытой встречи Путина с бизнесом тема международного признания новых регионов РФ и Крыма.
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