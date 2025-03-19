https://crimea.ria.ru/20250319/putin-ne-obsuzhdal-priznanie-kryma-i-novykh-regionov--peskov-1145050056.html

Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков

Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков

Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T14:22

2025-03-19T14:22

2025-03-19T14:28

дмитрий песков

кремль

крым

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новые регионы россии

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского конфликта не затрагивались в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны СШАСША могут признать Крым российским – СМИКогда Крым признают российским во всем мире – эксперт

крым

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, крым, россия, новые регионы россии, владимир путин (политик), новости