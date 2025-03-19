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Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:22
2025-03-19T14:22
2025-03-19T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вопросы международного признания Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках урегулирования украинского конфликта не затрагивались в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны СШАСША могут признать Крым российским – СМИКогда Крым признают российским во всем мире – эксперт
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Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
Признание Крыма и новых регионов РФ не поднималась Путиным во время съезда РСПП – Песков
14:22 19.03.2025 (обновлено: 14:28 19.03.2025)