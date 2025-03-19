https://crimea.ria.ru/20250319/novosti-svo---poteri-protivnika-prevysili-1200-chelovek-1145049271.html
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
За сутки армия России уничтожила больше 1240 боевиков киевского режима и полевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:10
2025-03-19T14:10
2025-03-19T14:13
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила больше 1240 боевиков киевского режима и полевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись вперед и разбили противника в Харьковской области и ДНР. Потери Киева составили более 250 военнослужащих."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения за сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей.Группировка "Центр" также продвинулась по переднему краю. В ходе наступления ликвидировано до 465 военнослужащих Украины и полевая артиллерия.Группировка войск "Восток" разбила противника на в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 145 боевиков.Бойцы "Днепра" нанесли поражение технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожили до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих.Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человек - Минобороны РФ
14:10 19.03.2025 (обновлено: 14:13 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила больше 1240 боевиков киевского режима и полевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись вперед и разбили противника в Харьковской области и ДНР. Потери Киева составили более 250 военнослужащих.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения за сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей.
Группировка "Центр" также продвинулась по переднему краю. В ходе наступления ликвидировано до 465 военнослужащих Украины и полевая артиллерия.
Группировка войск "Восток" разбила противника на в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 145 боевиков.
Бойцы "Днепра" нанесли поражение технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожили до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.
На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение
формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих.
Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.