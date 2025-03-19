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Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
За сутки армия России уничтожила больше 1240 боевиков киевского режима и полевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:10
2025-03-19T14:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила больше 1240 боевиков киевского режима и полевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись вперед и разбили противника в Харьковской области и ДНР. Потери Киева составили более 250 военнослужащих."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения за сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей.Группировка "Центр" также продвинулась по переднему краю. В ходе наступления ликвидировано до 465 военнослужащих Украины и полевая артиллерия.Группировка войск "Восток" разбила противника на в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 145 боевиков.Бойцы "Днепра" нанесли поражение технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожили до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих.Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек

Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человек - Минобороны РФ

14:10 19.03.2025 (обновлено: 14:13 19.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила больше 1240 боевиков киевского режима и полевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись вперед и разбили противника в Харьковской области и ДНР. Потери Киева составили более 250 военнослужащих.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения за сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей.
Группировка "Центр" также продвинулась по переднему краю. В ходе наступления ликвидировано до 465 военнослужащих Украины и полевая артиллерия.
Группировка войск "Восток" разбила противника на в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 145 боевиков.
Сводка Минобороны РФ на 19 марта 2025 годаСводка Минобороны РФ на 19 марта 2025 года
Бойцы "Днепра" нанесли поражение технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожили до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.
На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих.
Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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