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Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа
Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа
Ночную атаку киевского режима на объекты энергетики в России можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T13:51
2025-03-19T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ночную атаку киевского режима на объекты энергетики в России можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских беспилотников как попытку саботажа со стороны киевских властей и попытку сорвать договоренности между президентами.В Минобороны РФ ранее сообщили, что через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кремль, дмитрий песков, новости, россия, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина
Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа

Песков: удар ВСУ по энергетике РФ является попыткой сорвать договоренности Путина и Трампа

13:51 19.03.2025 (обновлено: 14:34 19.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ночную атаку киевского режима на объекты энергетики в России можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских беспилотников как попытку саботажа со стороны киевских властей и попытку сорвать договоренности между президентами.
"Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина – ред.) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины – ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями (по мирному урегулированию – ред.)", – сказал Песков журналистам.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры.
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