Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа
Песков: удар ВСУ по энергетике РФ является попыткой сорвать договоренности Путина и Трампа
13:51 19.03.2025 (обновлено: 14:34 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ночную атаку киевского режима на объекты энергетики в России можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских беспилотников как попытку саботажа со стороны киевских властей и попытку сорвать договоренности между президентами.
"Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина – ред.) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины – ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями (по мирному урегулированию – ред.)", – сказал Песков журналистам.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры.
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