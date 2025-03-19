https://crimea.ria.ru/20250319/kreml-ataka-na-energetiku-rf--sabotazh-dogovorennosti-putina-i-trampa-1145049096.html

Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа

Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа

Ночную атаку киевского режима на объекты энергетики в России можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T13:51

2025-03-19T13:51

2025-03-19T14:34

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ночную атаку киевского режима на объекты энергетики в России можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских беспилотников как попытку саботажа со стороны киевских властей и попытку сорвать договоренности между президентами.В Минобороны РФ ранее сообщили, что через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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кремль, дмитрий песков, новости, россия, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина