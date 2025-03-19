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Поддержка русского языка является стратегически важной задачей – Илан Шор - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Поддержка русского языка является стратегически важной задачей – Илан Шор
Поддержка русского языка является стратегически важной задачей – Илан Шор - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Поддержка русского языка является стратегически важной задачей – Илан Шор
Поддержка русского языка и стимулирование к его углубленному изучению в странах бывшего СССР является стратегически важной задачей, поскольку именно русский... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T12:25
2025-03-19T12:25
русский язык
россия
снг
новости
илан шор
евразийская ассоциация поддержки русского языка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поддержка русского языка и стимулирование к его углубленному изучению в странах бывшего СССР является стратегически важной задачей, поскольку именно русский язык является одним из немногих объединяющих факторов на постсоветском пространстве. Об этом заявил член попечительского совета автономной некоммерческой организации "Евразия", молдавский политик Илан Шор. По словам Шора, "политические наемники", которые сегодня находятся во главе ряда стран бывшего СССР, в том числе в Молдавии, пытаются уничтожить русский язык, чтобы жителей этих стран больше ничего не объединяло с Россией. Поэтому АНО "Евразия" запустила ряд программ по поддержке русского языка и его углубленному изучению.Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный международный проект – Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка. Она станет платформой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. В рамках инициативы откроются центры русского языка и культуры в странах СНГ, где кроме обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250319/v-rossii-sozdali-evraziyskuyu-assotsiatsiyu-podderzhki-russkogo-yazyka-1145045269.html
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РИА Новости Крым
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русский язык, россия, снг, новости, илан шор, евразийская ассоциация поддержки русского языка
Поддержка русского языка является стратегически важной задачей – Илан Шор

Молдавский политик Шор назвал поддержку русского языка стратегически важной задачей

12:25 19.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧлен попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поддержка русского языка и стимулирование к его углубленному изучению в странах бывшего СССР является стратегически важной задачей, поскольку именно русский язык является одним из немногих объединяющих факторов на постсоветском пространстве. Об этом заявил член попечительского совета автономной некоммерческой организации "Евразия", молдавский политик Илан Шор.
"Русский язык является фактором не только общения, а и объединения для огромного количества людей как минимум на постсоветском пространстве. Мы обязаны его поддержать, делать так, чтобы молодежь максимально углубленно его изучала. Это стратегически важный вопрос", - сказал он в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвященного созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.
По словам Шора, "политические наемники", которые сегодня находятся во главе ряда стран бывшего СССР, в том числе в Молдавии, пытаются уничтожить русский язык, чтобы жителей этих стран больше ничего не объединяло с Россией. Поэтому АНО "Евразия" запустила ряд программ по поддержке русского языка и его углубленному изучению.
Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный международный проект – Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка. Она станет платформой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. В рамках инициативы откроются центры русского языка и культуры в странах СНГ, где кроме обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обучение русскому языку - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
11:15
В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка
 
Русский языкРоссияСНГНовостиИлан ШорЕвразийская ассоциация поддержки русского языка
 
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