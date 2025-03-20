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132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 20.03.2025
132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T07:07
2025-03-20T07:07
2025-03-20T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. В здании одной из них, а также в двух детских садах частично выбило окна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
132 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России в ночь на четверг
07:07 20.03.2025 (обновлено: 07:21 20.03.2025)