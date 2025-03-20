https://crimea.ria.ru/20250320/132-bespilotnika-sbili-nochyu-nad-krymom-i-pyatyu-regionami-rossii-1145070570.html

132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России

132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 20.03.2025

132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России

Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T07:07

2025-03-20T07:07

2025-03-20T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. В здании одной из них, а также в двух детских садах частично выбило окна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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