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132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России - РИА Новости Крым, 20.03.2025
132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T07:07
2025-03-20T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. В здании одной из них, а также в двух детских садах частично выбило окна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости, пво, саратовская область, воронежская область, белгородская область, ростовская область, курская область, липецкая область, беспилотник (бпла, дрон)
132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России

132 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России в ночь на четверг

07:07 20.03.2025 (обновлено: 07:21 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Средства ПВО Вооруженных сил РФ в ночь на четверг сбили 132 украинских беспилотника над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата: 54 БпЛА – над территорией Саратовской области, 40 БпЛА – над территорией Воронежской области, 22 БпЛА – над территорией Белгородской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области, по три БпЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, один БпЛА – над территорией Липецкой области", – сказано в сообщении.
В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант. В здании одной из них, а также в двух детских садах частично выбило окна.
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Новости КрымаНовостиПВОСаратовская областьВоронежская областьБелгородская областьРостовская областьКурская областьЛипецкая областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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