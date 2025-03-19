https://crimea.ria.ru/20250319/14-transformatornykh-podstantsiy-obestocheny-v-simferopole-1145047456.html

14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе

14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.03.2025

14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе

Авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются более 6,5 тысяч... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T13:07

2025-03-19T13:07

2025-03-19T13:15

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются более 6,5 тысяч человек.По данным замминистра, без света из-за аварии остаются 2 848 точек поставок или 6546 человек. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Как сообщили в "Крымэнерго", без электроэнергии остались потребители по улицам Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская, а также прилегающим к ним улицам и переулкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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