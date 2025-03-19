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14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе
14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.03.2025
14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе
Авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются более 6,5 тысяч... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T13:07
2025-03-19T13:15
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются более 6,5 тысяч человек.По данным замминистра, без света из-за аварии остаются 2 848 точек поставок или 6546 человек. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Как сообщили в "Крымэнерго", без электроэнергии остались потребители по улицам Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская, а также прилегающим к ним улицам и переулкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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14 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе

В Симферополе обесточены 14 трансформаторных подстанций

13:07 19.03.2025 (обновлено: 13:15 19.03.2025)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются более 6,5 тысяч человек.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение абонентов в г. Симферополь. Обесточены 14 трансформаторных подстанций", – написал Воронкин в своем Telegram-канале.
По данным замминистра, без света из-за аварии остаются 2 848 точек поставок или 6546 человек. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Как сообщили в "Крымэнерго", без электроэнергии остались потребители по улицам Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская, а также прилегающим к ним улицам и переулкам.
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СимферопольГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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