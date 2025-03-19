https://crimea.ria.ru/20250319/podrostka-iz-sevastopolya-budut-sudit-za-ubiystvo-materi-1145050805.html

Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери

Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери

В Севастополе будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве по неосторожности собственной матери. Об этом рассказали в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T14:42

2025-03-19T14:42

2025-03-19T14:42

прокуратура республики крым

новости севастополя

севастополь

закон и право

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6edda29b38059ca7b4d6701842b52ce.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве по неосторожности собственной матери. Об этом рассказали в прокуратуре города.По версии следствия, мать постоянно злоупотребляла алкоголем. Женщина негативно высказывалась в отношении бабушки, которая в основном и воспитывала юношу. Из-за этого 31 декабря 2024 года, в новогоднюю ночь, между нею и сыном произошел конфликт.Парень полностью сознался в содеянном. "Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", – добавили в Следкоме Крыма и Севастополя.Ранее в Симферопольском районе Крыма женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушкиЗаманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режимаМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости севастополя, севастополь, закон и право, правосудие