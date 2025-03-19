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Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери
Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери
В Севастополе будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве по неосторожности собственной матери. Об этом рассказали в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:42
2025-03-19T14:42
2025-03-19T14:42
прокуратура республики крым
новости севастополя
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве по неосторожности собственной матери. Об этом рассказали в прокуратуре города.По версии следствия, мать постоянно злоупотребляла алкоголем. Женщина негативно высказывалась в отношении бабушки, которая в основном и воспитывала юношу. Из-за этого 31 декабря 2024 года, в новогоднюю ночь, между нею и сыном произошел конфликт.Парень полностью сознался в содеянном. "Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", – добавили в Следкоме Крыма и Севастополя.Ранее в Симферопольском районе Крыма женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушкиЗаманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режимаМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости севастополя, севастополь, закон и право, правосудие
Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери
В Севастополе за убийство матери перед судом предстанет 17-летний юноша
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве по неосторожности собственной матери. Об этом рассказали в прокуратуре города.
По версии следствия, мать постоянно злоупотребляла алкоголем. Женщина негативно высказывалась в отношении бабушки, которая в основном и воспитывала юношу. Из-за этого 31 декабря 2024 года, в новогоднюю ночь, между нею и сыном произошел конфликт.
"На почве возникшей неприязни юноша нанес матери многочисленные удары руками и ногами. Впоследствии от причиненных телесных повреждений женщина скончалась", – сообщили в прокуратуре.
Парень полностью сознался в содеянном.
"Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", – добавили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Ранее в Симферопольском районе Крыма женщина поссорилась
с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.
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