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Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки
Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки
Двое жителей Крыма предстанут перед судом за жестокое убийство 23-летней девушки в Евпатории. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома по... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T11:00
2025-03-14T11:00
крым
убийство
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма предстанут перед судом за жестокое убийство 23-летней девушки в Евпатории. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома по Крыму и Севастополю.Отмечается, что в апреле прошлого года мать девушки сообщила, что она долгое время не выходит с ней на связь. Силовики и волонтеры в короткие сроки установили круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения, изучили записи с камер уличного наблюдения, осмотрели места жительства разыскиваемой и двух возможных подозреваемых. В результате были получены сведения о причастности к исчезновению девушки двух ее знакомых. 25 апреля мужчины были задержаны.В ходе допроса 30-летний житель Сакского района и 27-летний евпаториец рассказали, что заманили ее в дом в селе Воронцовка, поскольку решили похитить имеющиеся у нее 500 тысяч рублей.Сообщники связали ее, девушка скончалась от удушения. После этого подельники вывезли и захоронили тело в лесополосе за селом Вересаево и скрылись. Его удалось обнаружить во время следственных действий. На место указал один из фигурантов.По данным прокуратуры Крыма, крымчане обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем и с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, убийство, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма
Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки

Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки в Евпатории

11:00 14.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма предстанут перед судом за жестокое убийство 23-летней девушки в Евпатории. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что в апреле прошлого года мать девушки сообщила, что она долгое время не выходит с ней на связь. Силовики и волонтеры в короткие сроки установили круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения, изучили записи с камер уличного наблюдения, осмотрели места жительства разыскиваемой и двух возможных подозреваемых. В результате были получены сведения о причастности к исчезновению девушки двух ее знакомых. 25 апреля мужчины были задержаны.
В ходе допроса 30-летний житель Сакского района и 27-летний евпаториец рассказали, что заманили ее в дом в селе Воронцовка, поскольку решили похитить имеющиеся у нее 500 тысяч рублей.

"У потерпевшей незаметно похитили телефон, который впоследствии был выброшен в безлюдном месте, чтобы в случае ее розыска запутать следы. На требования выдать деньги девушка ответила отказом и начала оказывать физическое сопротивление", - рассказали следователи.

Сообщники связали ее, девушка скончалась от удушения. После этого подельники вывезли и захоронили тело в лесополосе за селом Вересаево и скрылись. Его удалось обнаружить во время следственных действий. На место указал один из фигурантов.
По данным прокуратуры Крыма, крымчане обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем и с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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КрымУбийствоГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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