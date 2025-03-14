https://crimea.ria.ru/20250314/dvoe-krymchan-predstanut-pered-sudom-za-zhestokoe-ubiystvo-devushki-1144924271.html

Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки

Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки

Двое жителей Крыма предстанут перед судом за жестокое убийство 23-летней девушки в Евпатории. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома по... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T11:00

2025-03-14T11:00

2025-03-14T11:00

крым

убийство

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма предстанут перед судом за жестокое убийство 23-летней девушки в Евпатории. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома по Крыму и Севастополю.Отмечается, что в апреле прошлого года мать девушки сообщила, что она долгое время не выходит с ней на связь. Силовики и волонтеры в короткие сроки установили круг общения пропавшей, маршруты ее передвижения, изучили записи с камер уличного наблюдения, осмотрели места жительства разыскиваемой и двух возможных подозреваемых. В результате были получены сведения о причастности к исчезновению девушки двух ее знакомых. 25 апреля мужчины были задержаны.В ходе допроса 30-летний житель Сакского района и 27-летний евпаториец рассказали, что заманили ее в дом в селе Воронцовка, поскольку решили похитить имеющиеся у нее 500 тысяч рублей.Сообщники связали ее, девушка скончалась от удушения. После этого подельники вывезли и захоронили тело в лесополосе за селом Вересаево и скрылись. Его удалось обнаружить во время следственных действий. На место указал один из фигурантов.По данным прокуратуры Крыма, крымчане обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем и с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, убийство, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма