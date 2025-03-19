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Жители Джанкоя задыхаются от едкого дыма горящей свалки
Жители Джанкоя задыхаются от едкого дыма горящей свалки - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Жители Джанкоя задыхаются от едкого дыма горящей свалки
Причиной едкого дыма, который почувствовали жителей Джанкоя, стал горящий полигон твердых бытовых отходов. Об этом РИА Новости Крым рассказали в городской... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T12:13
2025-03-19T12:13
2025-03-19T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Причиной едкого дыма, который почувствовали жителей Джанкоя, стал горящий полигон твердых бытовых отходов. Об этом РИА Новости Крым рассказали в городской администрации.Утром в соцсетях горожане жаловались на едкий дым со стороны свалки.В комментарии РИА Новости Крым в местной администрации сказали, что о проблеме знают. Свалка горит не первый раз. Ее регулярно тушат.Также он добавил, что на месте постоянно работают люди, ситуация на его личном контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительствеПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причинуКрым отказывается от раздельного сбора мусора – причины
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джанкой, игорь ивин, новости крыма, крым, происшествия, мусор, пожар
Жители Джанкоя задыхаются от едкого дыма горящей свалки
В Джанкое дым от тлеющей свалки идет в сторону жилых домов