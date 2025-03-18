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Полигон горит в Джанкое

Полигон горит в Джанкое - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Полигон горит в Джанкое

В Джанкое на территории полигона бытовых отходов возникло возгорание. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T15:31

2025-03-18T15:31

2025-03-18T15:37

джанкой

новости крыма

происшествия

игорь ивин

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое на территории полигона бытовых отходов возникло возгорание. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин.Глава администрации отметил, что лично контролирует все мероприятия по борьбе с очагами возгорания и заверил, что ночью были предприняты все необходимые меры по тушению. Сейчас проводятся работы по обсыпке грунтом очагов задымления.В ночь на 13 марта возгорание произошло на мусорном полигоне в Новороссийске, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, новости крыма, происшествия, игорь ивин, пожар