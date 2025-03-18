Полигон горит в Джанкое
В Джанкое горит полигон бытовых отходов
15:31 18.03.2025 (обновлено: 15:37 18.03.2025)
© Telegram Игорь ИвинПожар на полигоне бытовых отходов
© Telegram Игорь Ивин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое на территории полигона бытовых отходов возникло возгорание. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин.
"С утра нахожусь на территории полигона совместно со своим заместителем Дмитрием Фурсой и генеральным детектором АО "Вариант" Игорем Куприяновым. В связи с погодными условиями и усиленным ветром весь запах гари идет в сторону города", – сказано в сообщении.
Глава администрации отметил, что лично контролирует все мероприятия по борьбе с очагами возгорания и заверил, что ночью были предприняты все необходимые меры по тушению. Сейчас проводятся работы по обсыпке грунтом очагов задымления.
В ночь на 13 марта возгорание произошло на мусорном полигоне в Новороссийске, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.
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