https://crimea.ria.ru/20250319/v-rossii-sozdali-evraziyskuyu-assotsiatsiyu-podderzhki-russkogo-yazyka-1145045269.html
В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка
В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка
Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:15
2025-03-19T11:15
2025-03-19T11:22
россия
русский язык
новости
сергей кравцов
общество
минпросвещения рф
евразия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110198/40/1101984062_0:201:2808:1780_1920x0_80_0_0_7d971895a6977109988f968a877f1fe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный международный проект – Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка,Ассоциация станет платформой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. По словам Кравцова, это является очень важным этапом взаимодействия с дружественными странами не только в Евразии. В рамках инициативы откроются центры русского языка и культуры в странах СНГ, где кроме обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.Министр также отметил, что ограничения в отношении русского языка и культуры, вводимые властями ряда стран, лишь сильнее стимулируют интерес к изучению русского языка.Он также отметил, что очень большой интерес к изучению русского языка проявляют страны Латинской Америки и Африки."Мы в целом практически во всех дружественных странах создали центры открытого образования по русскому языку, каждый педагогический вуз закреплен за той или иной страной. Считаю, что нам очень важно работать со всеми школами всех стран, где изучают русский язык", – добавил глава МинпросвещенияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
евразия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110198/40/1101984062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f0d44fefcce0590b97a03070948f2aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русский язык, новости, сергей кравцов, общество, минпросвещения рф, евразия, снг
В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка
Кравцов сообщил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка
11:15 19.03.2025 (обновлено: 11:22 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный международный проект – Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка,
"Мы благодарны АНО "Евразия" за работу, и дальше будем реализовывать все проекты, о которых мы договаривались. У нас есть своя дорожная карта, свой план работы с каждой страной. Я уверен, что такое взаимодействие и обмен культур будет на пользу всех стран", – сказал глава ведомства.
Ассоциация станет платформой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. По словам Кравцова, это является очень важным этапом взаимодействия с дружественными странами не только в Евразии. В рамках инициативы откроются центры русского языка и культуры в странах СНГ, где кроме обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.
Министр также отметил, что ограничения в отношении русского языка и культуры, вводимые властями ряда стран, лишь сильнее стимулируют интерес к изучению русского языка.
"Русский язык является языком общения многих народов, это культура… Те решения, которые принимаются различными режимами различных стран, не только противоречат здравому смыслу, но и вообще приводят к обратной ситуации, и эти все запреты только усиливают интерес к русскому языку и нашей культуре", – сказал Кравцов.
Он также отметил, что очень большой интерес к изучению русского языка проявляют страны Латинской Америки и Африки.
"Мы в целом практически во всех дружественных странах создали центры открытого образования по русскому языку, каждый педагогический вуз закреплен за той или иной страной. Считаю, что нам очень важно работать со всеми школами всех стран, где изучают русский язык", – добавил глава Минпросвещения
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.