https://crimea.ria.ru/20250319/v-rossii-sozdali-evraziyskuyu-assotsiatsiyu-podderzhki-russkogo-yazyka-1145045269.html

В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка

В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка

Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T11:15

2025-03-19T11:15

2025-03-19T11:22

россия

русский язык

новости

сергей кравцов

общество

минпросвещения рф

евразия

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110198/40/1101984062_0:201:2808:1780_1920x0_80_0_0_7d971895a6977109988f968a877f1fe1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" совместно с Минпросвещения РФ запускает масштабный международный проект – Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка,Ассоциация станет платформой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. По словам Кравцова, это является очень важным этапом взаимодействия с дружественными странами не только в Евразии. В рамках инициативы откроются центры русского языка и культуры в странах СНГ, где кроме обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.Министр также отметил, что ограничения в отношении русского языка и культуры, вводимые властями ряда стран, лишь сильнее стимулируют интерес к изучению русского языка.Он также отметил, что очень большой интерес к изучению русского языка проявляют страны Латинской Америки и Африки."Мы в целом практически во всех дружественных странах создали центры открытого образования по русскому языку, каждый педагогический вуз закреплен за той или иной страной. Считаю, что нам очень важно работать со всеми школами всех стран, где изучают русский язык", – добавил глава МинпросвещенияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

евразия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русский язык, новости, сергей кравцов, общество, минпросвещения рф, евразия, снг