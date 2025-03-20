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В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную

В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную

В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T15:29

2025-03-20T15:29

2025-03-20T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе.Кроме того, по данным ведомства, рейсы до Инкермана в 17:00 и 18:25 будут отправляться от причала №146.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Периодически рейд закрывают в целях безопасности на время воздушной тревоги. В четверг в Севастополе ветер усилился до 12 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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