Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/v-sevastopole-veter-izmenil-rabotu-katerov-na-severnuyu-1145105169.html
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:29
2025-03-20T15:31
севастополь
погода
погода в крыму
крымская погода
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе.Кроме того, по данным ведомства, рейсы до Инкермана в 17:00 и 18:25 будут отправляться от причала №146.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Периодически рейд закрывают в целях безопасности на время воздушной тревоги. В четверг в Севастополе ветер усилился до 12 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, погода, погода в крыму, крымская погода, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную

В Севастополе из-за усиления ветра катера на Северную отправляются с другого причала

15:29 20.03.2025 (обновлено: 15:31 20.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе.
"Из-за усиления северного ветра катера на линии Графская пристань - Северная отходят от причала №144. Отправление от Северной осуществляется с задержкой в пять минут", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, рейсы до Инкермана в 17:00 и 18:25 будут отправляться от причала №146.
Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Периодически рейд закрывают в целях безопасности на время воздушной тревоги.
В четверг в Севастополе ветер усилился до 12 метров в секунду.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПогодаПогода в КрымуКрымская погодаПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД
17:32На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода
17:21"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
17:12Что поразило испанских танцоров в Крыму
16:45Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
16:3480 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
16:25В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
15:47Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
15:43Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
15:36Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ
15:35Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева
15:29В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
15:25Он был истинный патриот – Алушта простилась с героем спецоперации
15:11В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
14:56Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
14:43Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
14:31На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ
14:22Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"
14:11Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки
14:02Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу
Лента новостейМолния