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В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:29
2025-03-20T15:29
2025-03-20T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за усиление ветра изменяется место отправление катеров на Северную сторону города. Об этом сообщили в региональном дептрансе.Кроме того, по данным ведомства, рейсы до Инкермана в 17:00 и 18:25 будут отправляться от причала №146.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Периодически рейд закрывают в целях безопасности на время воздушной тревоги. В четверг в Севастополе ветер усилился до 12 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе ветер изменил работу катеров на Северную
В Севастополе из-за усиления ветра катера на Северную отправляются с другого причала
15:29 20.03.2025 (обновлено: 15:31 20.03.2025)