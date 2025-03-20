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Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева
Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева
Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани является провокацией и подтверждением отсутствия политической воли Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:35
2025-03-20T15:35
мария захарова
сша
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани является провокацией и подтверждением отсутствия политической воли Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с атакой киевского режима на объект энергетической инфраструктуры РФ.В ночь на 19 марта киевский режим совершил очередную преднамеренную атаку с применением БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края, что привело к разгерметизации резервуара с нефтью и крупному пожару. Это случилось через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле завили, что атаку можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.Захарова уточнила, что нефтебаза в станице Кавказской обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум. По ее словам, ударом по этому объекту режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами и вместо этого продолжает использовать методы террора."Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям. Нелишним будет напомнить, что террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием. Тем самым коррумпированный киевский неонацистский режим расширяет географию своих преступлений", - констатировала Захарова.Принципиальным моментом в урегулировании конфликта официальный представитель МИД назвала озвученный ранее президентом РФ Владимиром Путиным тезис о полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.В среду вечером состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским. По их итогам в Белом доме заявили, что США продолжат передавать Киеву оружие и разведданные и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". При этом подчеркивалось, что США теперь сконцентрированы на мирном урегулировании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФАтомные станции Украины под контролем США – что это изменитСколько АЭС на Украине
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мария захарова, сша, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), политика, новости, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева

Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани является провокацией - Захарова

15:35 20.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани является провокацией и подтверждением отсутствия политической воли Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с атакой киевского режима на объект энергетической инфраструктуры РФ.
В ночь на 19 марта киевский режим совершил очередную преднамеренную атаку с применением БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края, что привело к разгерметизации резервуара с нефтью и крупному пожару. Это случилось через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле завили, что атаку можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе, выдвинутых президентом США. Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым полную недоговороспособность", - сказала Захарова.
Захарова уточнила, что нефтебаза в станице Кавказской обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум. По ее словам, ударом по этому объекту режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами и вместо этого продолжает использовать методы террора.
"Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям. Нелишним будет напомнить, что террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием. Тем самым коррумпированный киевский неонацистский режим расширяет географию своих преступлений", - констатировала Захарова.
Принципиальным моментом в урегулировании конфликта официальный представитель МИД назвала озвученный ранее президентом РФ Владимиром Путиным тезис о полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

"Мы надеемся, в Вашингтоне это услышали", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.
Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.
В среду вечером состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским. По их итогам в Белом доме заявили, что США продолжат передавать Киеву оружие и разведданные и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". При этом подчеркивалось, что США теперь сконцентрированы на мирном урегулировании.
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Мария ЗахароваСШАОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПолитикаНовостиУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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