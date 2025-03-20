https://crimea.ria.ru/20250320/udar-vsu-po-energoobektu-na-kubani---zakharova-otsenila-deystviya-kieva-1145104986.html

Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева

Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева

Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани является провокацией и подтверждением отсутствия политической воли Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T15:35

2025-03-20T15:35

2025-03-20T15:35

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по энергообъекту на Кубани является провокацией и подтверждением отсутствия политической воли Киева к урегулированию конфликта мирным путем. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с атакой киевского режима на объект энергетической инфраструктуры РФ.В ночь на 19 марта киевский режим совершил очередную преднамеренную атаку с применением БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края, что привело к разгерметизации резервуара с нефтью и крупному пожару. Это случилось через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле завили, что атаку можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.Захарова уточнила, что нефтебаза в станице Кавказской обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум. По ее словам, ударом по этому объекту режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами и вместо этого продолжает использовать методы террора."Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям. Нелишним будет напомнить, что террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием. Тем самым коррумпированный киевский неонацистский режим расширяет географию своих преступлений", - констатировала Захарова.Принципиальным моментом в урегулировании конфликта официальный представитель МИД назвала озвученный ранее президентом РФ Владимиром Путиным тезис о полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.В среду вечером состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским. По их итогам в Белом доме заявили, что США продолжат передавать Киеву оружие и разведданные и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". При этом подчеркивалось, что США теперь сконцентрированы на мирном урегулировании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФАтомные станции Украины под контролем США – что это изменитСколько АЭС на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, сша, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), политика, новости, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф)