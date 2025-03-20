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В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:11
2025-03-20T15:11
егэ
екатерина типакова
новости крыма
крым
образование в крыму и севастополе
экзамены
марина чайка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Обществознание и биология – в лидерахВо всех 59 пунктах будет применяться технология передачи экзаменационных материалов по защищенной сети передачи данных. Все аудитории будут оснащены средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. В подготовке и проведении экзаменационной кампании задействуют порядка 4000 педагогов.По словам Типаковой, среди необязательных предметов для сдачи ЕГЭ, как и в прошлые годы, в Крыму лидируют обществознание, биология и история. В то же время в этом году отмечается значительное увеличение количества выпускников, которые выбрали математику профильного уровня.Досрочная сдача выпускных экзаменов начнется уже 21 марта, учащиеся будут сдавать географию и литературу. На этот этап в Крыму зарегистрировались только 18 человек, добавила директор Центра.Кроме того, 21 марта состоятся пробные ЕГЭ по химии и физике для выпускников 11-х классов, которые выбрали эти учебные предметы для сдачи, а 28 марта пройдет республиканское тестирование по русскому языку и математике для претендентов на медали. Их результаты проанализируют и направят в муниципалитеты с целью устранения пробелов и улучшения качества подготовки выпускников к экзаменам, пояснила Типакова.Тренировка по сдаче ЕГЭ регионального уровня пройдет 7 мая, а 14 мая состоится всероссийское тренировочное мероприятие с участием выпускников 11-х классов по русскому языку, устной части английского языка и информатикеЧто изменится в этом году при госаттестации и ЕГЭКак сообщила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Марина Чайка, кардинальных изменений по сравнению экзаменационной кампанией прошлого года нет.Для обучающихся 9-х классов обязательными для сдачи являются экзамены по русскому языку и математике, а также по двум предметам из девяти по выбору. Обучающиеся, которые сдают государственный выпускной экзамен, имеют право сдавать только русский язык и математику. Для учеников 11-х классов также остаются обязательными русский язык и математика.Также в этом году в Крыму продолжат действовать особенности государственной итоговой аттестации для детей из новых регионов России, которые в 2021-2022 годах были приняты на обучение в школы республики.Для них продолжит действовать промежуточная аттестация, проводимая в соответствии локальными актами образовательных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиковСовфед: при поступлении в вуз нужно учитывать среднюю оценку по аттестатуВ крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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егэ, екатерина типакова, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, экзамены, марина чайка
В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

Более 8800 выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ в этом году

15:11 20.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.

Обществознание и биология – в лидерах

Во всех 59 пунктах будет применяться технология передачи экзаменационных материалов по защищенной сети передачи данных. Все аудитории будут оснащены средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. В подготовке и проведении экзаменационной кампании задействуют порядка 4000 педагогов.
"Основной период (сдачи ЕГЭ – ред.) пройдет с 23 мая по 4 июля. 8855 выпускников зарегистрировано. 59 пунктов будут открыты во всех муниципалитетах республики и 51 пункт на дому будет организован для участников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов", – сказала Типакова.
По словам Типаковой, среди необязательных предметов для сдачи ЕГЭ, как и в прошлые годы, в Крыму лидируют обществознание, биология и история. В то же время в этом году отмечается значительное увеличение количества выпускников, которые выбрали математику профильного уровня.
Досрочная сдача выпускных экзаменов начнется уже 21 марта, учащиеся будут сдавать географию и литературу. На этот этап в Крыму зарегистрировались только 18 человек, добавила директор Центра.
Кроме того, 21 марта состоятся пробные ЕГЭ по химии и физике для выпускников 11-х классов, которые выбрали эти учебные предметы для сдачи, а 28 марта пройдет республиканское тестирование по русскому языку и математике для претендентов на медали. Их результаты проанализируют и направят в муниципалитеты с целью устранения пробелов и улучшения качества подготовки выпускников к экзаменам, пояснила Типакова.
Тренировка по сдаче ЕГЭ регионального уровня пройдет 7 мая, а 14 мая состоится всероссийское тренировочное мероприятие с участием выпускников 11-х классов по русскому языку, устной части английского языка и информатике

Что изменится в этом году при госаттестации и ЕГЭ

Как сообщила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Марина Чайка, кардинальных изменений по сравнению экзаменационной кампанией прошлого года нет.
Для обучающихся 9-х классов обязательными для сдачи являются экзамены по русскому языку и математике, а также по двум предметам из девяти по выбору. Обучающиеся, которые сдают государственный выпускной экзамен, имеют право сдавать только русский язык и математику. Для учеников 11-х классов также остаются обязательными русский язык и математика.
Также в этом году в Крыму продолжат действовать особенности государственной итоговой аттестации для детей из новых регионов России, которые в 2021-2022 годах были приняты на обучение в школы республики.
Для них продолжит действовать промежуточная аттестация, проводимая в соответствии локальными актами образовательных организаций.
"Эти дети не сдают ЕГЭ, они сдают экзамены в школе и на основании этих результатов имеют право получить аттестат. Но за ними остается право выбора, в особенности для детей 11-х классов. Если они собираются поступать в вузы, там надо сдавать ЕГЭ, и они могут выбрать эту опцию", – отметила Чайка.
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ЕГЭЕкатерина ТипаковаНовости КрымаКрымОбразование в Крыму и СевастополеЭкзаменыМарина Чайка
 
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