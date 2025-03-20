https://crimea.ria.ru/20250320/v-krymu-pochti-9-tysyach-vypusknikov-budut-sdavat-ege-v-etom-godu-1145082891.html

В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T15:11

2025-03-20T15:11

2025-03-20T15:11

егэ

екатерина типакова

новости крыма

крым

образование в крыму и севастополе

экзамены

марина чайка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0c3c26a639d4d946c18341f7a655cbfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Обществознание и биология – в лидерахВо всех 59 пунктах будет применяться технология передачи экзаменационных материалов по защищенной сети передачи данных. Все аудитории будут оснащены средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. В подготовке и проведении экзаменационной кампании задействуют порядка 4000 педагогов.По словам Типаковой, среди необязательных предметов для сдачи ЕГЭ, как и в прошлые годы, в Крыму лидируют обществознание, биология и история. В то же время в этом году отмечается значительное увеличение количества выпускников, которые выбрали математику профильного уровня.Досрочная сдача выпускных экзаменов начнется уже 21 марта, учащиеся будут сдавать географию и литературу. На этот этап в Крыму зарегистрировались только 18 человек, добавила директор Центра.Кроме того, 21 марта состоятся пробные ЕГЭ по химии и физике для выпускников 11-х классов, которые выбрали эти учебные предметы для сдачи, а 28 марта пройдет республиканское тестирование по русскому языку и математике для претендентов на медали. Их результаты проанализируют и направят в муниципалитеты с целью устранения пробелов и улучшения качества подготовки выпускников к экзаменам, пояснила Типакова.Тренировка по сдаче ЕГЭ регионального уровня пройдет 7 мая, а 14 мая состоится всероссийское тренировочное мероприятие с участием выпускников 11-х классов по русскому языку, устной части английского языка и информатикеЧто изменится в этом году при госаттестации и ЕГЭКак сообщила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Марина Чайка, кардинальных изменений по сравнению экзаменационной кампанией прошлого года нет.Для обучающихся 9-х классов обязательными для сдачи являются экзамены по русскому языку и математике, а также по двум предметам из девяти по выбору. Обучающиеся, которые сдают государственный выпускной экзамен, имеют право сдавать только русский язык и математику. Для учеников 11-х классов также остаются обязательными русский язык и математика.Также в этом году в Крыму продолжат действовать особенности государственной итоговой аттестации для детей из новых регионов России, которые в 2021-2022 годах были приняты на обучение в школы республики.Для них продолжит действовать промежуточная аттестация, проводимая в соответствии локальными актами образовательных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиковСовфед: при поступлении в вуз нужно учитывать среднюю оценку по аттестатуВ крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, екатерина типакова, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, экзамены, марина чайка