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Три поселка под Симферополем остались без света

Три поселка под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Три поселка под Симферополем остались без света

Три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом рассказали в пресс-службе РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T10:27

2025-03-19T10:27

2025-03-19T10:45

симферопольский район

новости крыма

электроэнергия

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".И добавили, что планируемое время восстановления электроснабжения в поселках – 3 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоЗамена электросчетчика – аферисты придумали новую схему обмана

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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