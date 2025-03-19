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Три поселка под Симферополем остались без света
Три поселка под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Три поселка под Симферополем остались без света
Три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом рассказали в пресс-службе РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T10:27
2025-03-19T10:27
2025-03-19T10:45
симферопольский район
новости крыма
электроэнергия
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".И добавили, что планируемое время восстановления электроснабжения в поселках – 3 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоЗамена электросчетчика – аферисты придумали новую схему обмана
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Три поселка под Симферополем остались без света
Под Симферополем обесточены три населенных пункта из-за аварии на сетях
10:27 19.03.2025 (обновлено: 10:45 19.03.2025)