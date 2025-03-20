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Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки

Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки

Российские военные за сутки уничтожили еще более 1300 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех направлениях фронта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T14:11

2025-03-20T14:11

2025-03-20T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более 1300 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех направлениях фронта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 150 человек, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, из них четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия. склад боеприпасов."На Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области", – уточнили в российском оборонном ведомстве.Военнослужащие группы "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали почти 250 боевиков ВСУ, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 180 военных, три боевые бронированные машины и склад боеприпасов.Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали почти 500 неонацитов, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля MaxxPro, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 165 человек, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе шведское Archer.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 90 вражеских солдат, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, три станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российсике военные поразили объекты инфраструктуры вражеских военных аэродромов, пункты управления и места хранения беспилотников, воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, склады хранения военной техники, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 225 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 578 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 374 танка и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 752 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 083 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 1000 боевиков и техника: армия России бьет ВСУ на всех направленияхСитуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за суткиУкраинский МиГ-29 сбит в воздушном бою

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу