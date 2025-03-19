https://crimea.ria.ru/20250319/situatsiya-v-kurskoy-oblasti---kiev-poteryal-esche-230-boevikov-za-sutki-1145062278.html

Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки

Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T17:55

2025-03-19T17:55

2025-03-19T18:05

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования противника в разных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2204 боевые бронированные машины, 2473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России завершает разгром противника в Курской области - ПутинПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиПутин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости