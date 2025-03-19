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Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки
Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T17:55
2025-03-19T18:05
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования противника в разных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2204 боевые бронированные машины, 2473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России завершает разгром противника в Курской области - ПутинПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиПутин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Ситуация в Курской области - Киев потерял еще 230 боевиков за сутки

Минобороны: Киев за сутки потерял более 230 боевиков в Курской области

17:55 19.03.2025 (обновлено: 18:05 19.03.2025)
 
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Подготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более 230 боевиков в Курской области за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования противника в разных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2204 боевые бронированные машины, 2473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
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