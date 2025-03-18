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Минус 1000 боевиков и техника: армия России бьет ВСУ на всех направлениях

Минус 1000 боевиков и техника: армия России бьет ВСУ на всех направлениях - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Минус 1000 боевиков и техника: армия России бьет ВСУ на всех направлениях

Российские военные за сутки уничтожили еще более 1000 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом во... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T13:16

2025-03-18T13:16

2025-03-18T13:16

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более 1000 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Так, согласно военной сводке, на Харьковском направлении ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Подразделениями группировки войск "Север" уничтожена также станция РЭБ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моначиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарское Харьковской области", – говорится в сводке.На этом направлении потери противника составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия, из них два производства стран НАТО, склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.Потери ВСУ, благодаря работе "Южной группировки войск", составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, сама же эта группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение формированиям механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ.Также в ДНР противника бьют подразделения группировки войск "Центр" и "Восток". Так, первая продолжила продвижение в глубину обороны противника, ею нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Вторая же в ходе ведения активных действий нанесла поражение формированиям мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны."Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США и "Krab" польского производства", – подсчитали в оборонном министерстве.Активные действия ведут также подразделения группировки войск "Днепр". Они нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области и Херсонской областей. Там уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 146 районах", – пишут в официальном сообщении Минобороны.Также средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу