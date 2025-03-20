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На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ
На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ - РИА Новости Крым, 20.03.2025
На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ
За сутки в Курской области бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили несколько пунктов управления БПЛА противника и отразили две контратаки. Об этом РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T14:31
2025-03-20T14:31
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. За сутки в Курской области бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили несколько пунктов управления БПЛА противника и отразили две контратаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах четырех населенных пунктов области, а также в районах 16 населенных пунктов Сумской области, сообщили в оборонном ведомстве РФ.Группировка войск "Север" в ходе наступательных разбила несколько бригад ВСУ и отразила две контратаки противника.За сутки Киев потерял более 250 боевиков, танк, четыре миномета и два пункта управления БПЛА и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ

В Курской области российские военные отразили две контратаки и уничтожили 250 боевиков ВСУ

14:31 20.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. За сутки в Курской области бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили несколько пунктов управления БПЛА противника и отразили две контратаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах четырех населенных пунктов области, а также в районах 16 населенных пунктов Сумской области, сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Группировка войск "Север" в ходе наступательных разбила несколько бригад ВСУ и отразила две контратаки противника.
За сутки Киев потерял более 250 боевиков, танк, четыре миномета и два пункта управления БПЛА и другую технику.
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