https://crimea.ria.ru/20250320/na-kurskoy-zemle-ukraina-ezhednevno-teryaet-sotni-voennosluzhaschikh--mo-rf-1145085993.html

На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ

На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ - РИА Новости Крым, 20.03.2025

На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ

За сутки в Курской области бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили несколько пунктов управления БПЛА противника и отразили две контратаки. Об этом РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T14:31

2025-03-20T14:31

2025-03-20T14:31

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. За сутки в Курской области бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разгромили несколько пунктов управления БПЛА противника и отразили две контратаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах четырех населенных пунктов области, а также в районах 16 населенных пунктов Сумской области, сообщили в оборонном ведомстве РФ.Группировка войск "Север" в ходе наступательных разбила несколько бригад ВСУ и отразила две контратаки противника.За сутки Киев потерял более 250 боевиков, танк, четыре миномета и два пункта управления БПЛА и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250320/kiev-prodolzhaet-stremitelno-teryat-lyudey-i-tekhniku--svodka-za-sutki-1145083892.html

курская область

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу