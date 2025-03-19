https://crimea.ria.ru/20250319/v-kurskoy-oblasti-pod-udar-vsu-popala-rayonnaya-bolnitsa-1145041668.html

В Курской области под удар ВСУ попала районная больница

В Курской области под удар ВСУ попала районная больница - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Курской области под удар ВСУ попала районная больница

Украинские боевики ударили по больнице в одном из районов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T11:02

2025-03-19T11:02

2025-03-19T11:02

курская область

александр хинштейн

новости

больница

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по больнице в одном из районов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн.Накануне украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка в Курской области. Пять человек получили ранения после удара ВСУ по трем районам региона.Ранее ВСУ устроили массированную атаку Курской области – 27 украинских беспилотников были сбиты над регионом менее чем за час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, новости, больница, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины)