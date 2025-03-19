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В Курской области под удар ВСУ попала районная больница - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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В Курской области под удар ВСУ попала районная больница
В Курской области под удар ВСУ попала районная больница - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Курской области под удар ВСУ попала районная больница
Украинские боевики ударили по больнице в одном из районов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:02
2025-03-19T11:02
курская область
александр хинштейн
новости
больница
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по больнице в одном из районов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн.Накануне украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка в Курской области. Пять человек получили ранения после удара ВСУ по трем районам региона.Ранее ВСУ устроили массированную атаку Курской области – 27 украинских беспилотников были сбиты над регионом менее чем за час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, александр хинштейн, новости, больница, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины)
В Курской области под удар ВСУ попала районная больница

ВСУ ударили по районной больнице в Курской области

11:02 19.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по больнице в одном из районов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ. В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей", – сказано в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн.
Накануне украинские боевики атаковали здание школы в селе Рыжевка в Курской области. Пять человек получили ранения после удара ВСУ по трем районам региона.
Ранее ВСУ устроили массированную атаку Курской области – 27 украинских беспилотников были сбиты над регионом менее чем за час.
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Курская областьАлександр ХинштейнНовостиБольницаБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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