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95 дней без еды и воды: чудесное спасение 61-летнего рыбака
95 дней без еды и воды: чудесное спасение 61-летнего рыбака - РИА Новости Крым, 19.03.2025
95 дней без еды и воды: чудесное спасение 61-летнего рыбака
Рыбака из Перу нашли живым после 95 дней дрейфа в открытом море. О чудесном случае спасения пишет издание CNN со ссылкой на государственное информационное... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Рыбака из Перу нашли живым после 95 дней дрейфа в открытом море. О чудесном случае спасения пишет издание CNN со ссылкой на государственное информационное агентство Перу Andina.Еще 7 декабря 61-летний Максимо Напа Кастро вышел в море на своей рыбацкой лодке из города Маркона. Из-за ненастной погоды он сбился с курса и был найден 11 марта эквадорским рыболовным судном в водах у побережья северного Перу. Рыбак был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии, пишет агентство.Чтобы выжить, рассказал Напа Касто журналистам, он пил дождевую воду из лодки, питался насекомыми, птицами и черепахами, которых ему удавалось поймать. Последние 15 дней он и вовсе провел без еды. Не умереть рыбаку помогли мысли о семье.Семья Напы Кастро и его коллеги-рыбаки искали его на протяжении всех этих трех месяцев.В настоящий момент мужчина прошел обследование в больнице и выписался из медицинского учреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбакУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
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новости, перу, в мире, общество, рыболовство
95 дней без еды и воды: чудесное спасение 61-летнего рыбака
У берегов Перу спасли рыбака после 95 дней дрейфа в открытом море без еды и воды
10:03 19.03.2025 (обновлено: 10:05 19.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
Рыбака из Перу нашли живым после 95 дней дрейфа в открытом море. О чудесном случае спасения пишет издание CNN
со ссылкой на государственное информационное агентство Перу Andina.
Еще 7 декабря 61-летний Максимо Напа Кастро вышел в море на своей рыбацкой лодке из города Маркона. Из-за ненастной погоды он сбился с курса и был найден 11 марта эквадорским рыболовным судном в водах у побережья северного Перу. Рыбак был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии, пишет агентство.
Чтобы выжить, рассказал Напа Касто журналистам, он пил дождевую воду из лодки, питался насекомыми, птицами и черепахами, которых ему удавалось поймать. Последние 15 дней он и вовсе провел без еды. Не умереть рыбаку помогли мысли о семье.
"Я сказал, что не хочу умирать из-за свей матери. Также у меня есть внучка, которой было несколько месяцев, я думал о ней и своей матери", – сказал он.
Семья Напы Кастро и его коллеги-рыбаки искали его на протяжении всех этих трех месяцев.
В настоящий момент мужчина прошел обследование в больнице и выписался из медицинского учреждения.
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