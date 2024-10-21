https://crimea.ria.ru/20241021/dreyfoval-na-lodke-v-otkrytom-more-u-beregov-kryma-spasen-rybak-1141246673.html

Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак

Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак

Водолазы спасли рыбака, которого течением унесло в открытое море. Его лодка дрейфовала в шести километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T17:51

2024-10-21T17:51

2024-10-21T17:51

крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

черное море

крымская погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141246144_0:0:1235:695_1920x0_80_0_0_d056b2284c7d132e47da8f4e879b31e6.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Водолазы спасли рыбака, которого течением унесло в открытое море. Его лодка дрейфовала в шести километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России."В районе села Солнечногорское мужчина на лодке не мог добраться до берега. Водолазы МЧС России обнаружили пострадавшего в море. Течение унесло мужчину на 6 километров от берега", - говорится в собщении.По словам пострадавшего, он отправился на лодке в сторону Малореченского "по хозяйственным нуждам", потому что стояла хорошая солнечная погода. Однако позже поднялся ветер, и мотор лодки перестал справляться с сильным течением.Спасатели в условиях сильного волнения моря и шквалистого ветра доставили пострадавшего на берег и отбуксировали его лодку. В медицинской помощи он не нуждался, уточняют в пресс-службе.Ранее в акватории Охотского моря был найден живым мужчина, который дрейфовал в лодке больше двух месяцев. Еще два человека, среди которых 15-летний сын выжившего, погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште туристов на катамаране унесло в мореВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, черное море, крымская погода, новости крыма