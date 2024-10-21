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Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак
Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак
Водолазы спасли рыбака, которого течением унесло в открытое море. Его лодка дрейфовала в шести километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T17:51
2024-10-21T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Водолазы спасли рыбака, которого течением унесло в открытое море. Его лодка дрейфовала в шести километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России."В районе села Солнечногорское мужчина на лодке не мог добраться до берега. Водолазы МЧС России обнаружили пострадавшего в море. Течение унесло мужчину на 6 километров от берега", - говорится в собщении.По словам пострадавшего, он отправился на лодке в сторону Малореченского "по хозяйственным нуждам", потому что стояла хорошая солнечная погода. Однако позже поднялся ветер, и мотор лодки перестал справляться с сильным течением.Спасатели в условиях сильного волнения моря и шквалистого ветра доставили пострадавшего на берег и отбуксировали его лодку. В медицинской помощи он не нуждался, уточняют в пресс-службе.Ранее в акватории Охотского моря был найден живым мужчина, который дрейфовал в лодке больше двух месяцев. Еще два человека, среди которых 15-летний сын выжившего, погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште туристов на катамаране унесло в мореВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордахУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
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РИА Новости Крым
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353
60
крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, черное море, крымская погода, новости крыма
Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак

В Крыму спасли дрейфовавшего в открытом море рыбака

17:51 21.10.2024
 
© МЧС РоссииПод Алуштой спасли рыбака
Под Алуштой спасли рыбака
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Водолазы спасли рыбака, которого течением унесло в открытое море. Его лодка дрейфовала в шести километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В районе села Солнечногорское мужчина на лодке не мог добраться до берега. Водолазы МЧС России обнаружили пострадавшего в море. Течение унесло мужчину на 6 километров от берега", - говорится в собщении.
По словам пострадавшего, он отправился на лодке в сторону Малореченского "по хозяйственным нуждам", потому что стояла хорошая солнечная погода. Однако позже поднялся ветер, и мотор лодки перестал справляться с сильным течением.
"Когда отошел немножко дальше, поднялся такой ветер, и меня отнесло дальше в море. Там мой мотор уже не мог справиться с ветром и с волной, и мне пришлось дрейфовать в открытом море", - говорит он на видеокадрах, опубликованных МЧС.
Спасатели в условиях сильного волнения моря и шквалистого ветра доставили пострадавшего на берег и отбуксировали его лодку. В медицинской помощи он не нуждался, уточняют в пресс-службе.
Ранее в акватории Охотского моря был найден живым мужчина, который дрейфовал в лодке больше двух месяцев. Еще два человека, среди которых 15-летний сын выжившего, погибли.
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КрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияЧерное мореКрымская погодаНовости Крыма
 
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