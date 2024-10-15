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Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли

Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли

В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спустя более чем два месяца обнаружена лодка, которая пропала в Хабаровском крае в начале... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T06:46

2024-10-15T06:46

2024-10-15T08:34

новости

хабаровский край

охотское море

камчатка

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

транспортная прокуратура

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спустя более чем два месяца обнаружена лодка, которая пропала в Хабаровском крае в начале августа – один из трех находившихся в ней людей выжил. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа "Байкат 470" выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.На поиски пропавших в Охотском море спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России, сообщали ранее в МЧС России.Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), возбужденного Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

хабаровский край

охотское море

камчатка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, хабаровский край, охотское море, камчатка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), транспортная прокуратура, происшествия