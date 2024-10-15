https://crimea.ria.ru/20241015/bolshe-dvukh-mesyatsev-dreyfoval-v-more--muzhchina-nayden-zhivym-dvoe-pogibli-1141081889.html
Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли
Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли
В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спустя более чем два месяца обнаружена лодка, которая пропала в Хабаровском крае в начале... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T06:46
2024-10-15T06:46
2024-10-15T08:34
новости
хабаровский край
охотское море
камчатка
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
транспортная прокуратура
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141082105_0:4:1024:580_1920x0_80_0_0_60b836a5c1e9943a315cd8706cd6b73c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спустя более чем два месяца обнаружена лодка, которая пропала в Хабаровском крае в начале августа – один из трех находившихся в ней людей выжил. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа "Байкат 470" выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.На поиски пропавших в Охотском море спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России, сообщали ранее в МЧС России.Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), возбужденного Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
хабаровский край
охотское море
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141082105_126:0:899:580_1920x0_80_0_0_1f67ef4d378567e9bd6e41cdf8c7f9a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, хабаровский край, охотское море, камчатка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), транспортная прокуратура, происшествия
Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли
Спустя два месяца найден живым мужчина в Охотском море – еще двое погибли
06:46 15.10.2024 (обновлено: 08:34 15.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спустя более чем два месяца обнаружена лодка, которая пропала в Хабаровском крае в начале августа – один из трех находившихся в ней людей выжил. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа "Байкат 470" выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.
"Судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
На поиски пропавших в Охотском море спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России, сообщали ранее в МЧС России.
Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), возбужденного Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.