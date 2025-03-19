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Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет

Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет

За 10 лет на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма направлено более 470 млрд рублей, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T09:44

2025-03-19T09:44

2025-03-19T09:49

юрий гоцанюк

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма направлено более 470 млрд рублей, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Сравнивая процент дорог, которые находились в нормативном состоянии в 2014 году и в настоящее время, Гоцанюк отметил, что этот показатель вырос с 15 процентов до 47 процентов. Более того, к 2026 году его планируется повысить до 50 процентов, а к 2030 году – до 70.Ранее он также сообщал, что в Крыму в этом году отремонтируют 172 километра дорог на сумму свыше шести миллиардов рублей. Всего в этом году на реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава РК Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – ГоцанюкПолмиллиарда рублей направят на ремонт дорог КерчиПять дорог в Евпатории отремонтируют к концу лета

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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