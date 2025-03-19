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Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет
Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет
За 10 лет на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма направлено более 470 млрд рублей, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T09:44
2025-03-19T09:49
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма направлено более 470 млрд рублей, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Сравнивая процент дорог, которые находились в нормативном состоянии в 2014 году и в настоящее время, Гоцанюк отметил, что этот показатель вырос с 15 процентов до 47 процентов. Более того, к 2026 году его планируется повысить до 50 процентов, а к 2030 году – до 70.Ранее он также сообщал, что в Крыму в этом году отремонтируют 172 километра дорог на сумму свыше шести миллиардов рублей. Всего в этом году на реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава РК Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – ГоцанюкПолмиллиарда рублей направят на ремонт дорог КерчиПять дорог в Евпатории отремонтируют к концу лета
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РИА Новости Крым
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Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет

На развитие дорожной отрасли Крыма за 10 лет потратили 471 млрд рублей

09:44 19.03.2025 (обновлено: 09:49 19.03.2025)
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма направлено более 470 млрд рублей, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"C 2015 года на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма выделено порядка 471 млрд рублей. Общая протяженность сети автомобильных дорог в республике составляет 16,5 тысяч километров", - написал он в своем Telegram-канале.
Сравнивая процент дорог, которые находились в нормативном состоянии в 2014 году и в настоящее время, Гоцанюк отметил, что этот показатель вырос с 15 процентов до 47 процентов. Более того, к 2026 году его планируется повысить до 50 процентов, а к 2030 году – до 70.
"Только за последние четыре года в рамках модернизации улично-дорожной сети отремонтировано 1387 км дорог. За прошедшее время построено 430 км новых дорог и отремонтировано более четырех тысяч километров", - резюмировал он.
Ранее он также сообщал, что в Крыму в этом году отремонтируют 172 километра дорог на сумму свыше шести миллиардов рублей. Всего в этом году на реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава РК Сергей Аксенов.
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Юрий ГоцанюкРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаКрымНовости КрымаФинансирование
 
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