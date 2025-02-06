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Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи
Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи
В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T12:59
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керчь
ремонт дорог
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов опубликовано на правительственном портале республики."Определить общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансГрупп-Юг" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт улично-дорожной сети городского округа Керчь", - сказано в распоряжении.В целом по Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублейФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – АксеновВласти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой
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керчь, ремонт дорог, крым, новости крыма, инфраструктура
Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи

Дороги в Керчи отремонтируют за полмиллиарда рублей - распоряжение

12:59 06.02.2025
 
© РИА Новости КрымДорожная техника
Дорожная техника - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов опубликовано на правительственном портале республики.
"Определить общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансГрупп-Юг" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт улично-дорожной сети городского округа Керчь", - сказано в распоряжении.
В соответствии с документом, речь идет о первом этапе ремонтов. Стоимость этих работ составит более 490,5 млн рублей, подрядчик получит аванс в размере 30 процентов от цены контракта, предельный срок исполнения которого - 1 декабря 2025 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
В целом по Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
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КерчьРемонт дорогКрымНовости КрымаИнфраструктура
 
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