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Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи
Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи
В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T12:59
2025-02-06T12:59
2025-02-06T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов опубликовано на правительственном портале республики."Определить общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансГрупп-Юг" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт улично-дорожной сети городского округа Керчь", - сказано в распоряжении.В целом по Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублейФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – АксеновВласти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой
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керчь, ремонт дорог, крым, новости крыма, инфраструктура
Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи
Дороги в Керчи отремонтируют за полмиллиарда рублей - распоряжение