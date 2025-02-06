https://crimea.ria.ru/20250206/polmilliarda-rubley-napravyat-na-remont-dorog-kerchi-1143961744.html

Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи

Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи

В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T12:59

2025-02-06T12:59

2025-02-06T12:59

керчь

ремонт дорог

крым

новости крыма

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов опубликовано на правительственном портале республики."Определить общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансГрупп-Юг" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт улично-дорожной сети городского округа Керчь", - сказано в распоряжении.В целом по Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублейФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – АксеновВласти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, ремонт дорог, крым, новости крыма, инфраструктура