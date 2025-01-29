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Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Нацпроекты в Крыму
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Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году
Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году
В Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T12:16
2025-01-29T13:34
нацпроекты в крыму
крым
национальный проект "инфраструктура для жизни"
инфраструктура
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
юрий гоцанюк
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, контракты на выполнение работ уже заключены по 20 участкам дорог и шести искусственным сооружениям.Всего в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Национальный проект "Инфраструктура для жизни" разработан в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2024 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ РФ. Особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ, а также приведению в нормативное состояние дорожной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
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Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году

В Крыму в 2025 году отремонтируют более 170 километров дорог - власти

12:16 29.01.2025 (обновлено: 13:34 29.01.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДороги в Крыму
Дороги в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Ремонтные работы охватят Симферопольский, Первомайский, Джанкойский, Нижнегорский, Сакский, Красногвардейский, Ленинский, Черноморский районы, а также городские округа Алушта и Ялта", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, контракты на выполнение работ уже заключены по 20 участкам дорог и шести искусственным сооружениям.
Всего в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" разработан в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2024 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ РФ. Особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ, а также приведению в нормативное состояние дорожной сети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой
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Нацпроекты в КрымуКрымНациональный проект "Инфраструктура для жизни"ИнфраструктураРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогЮрий ГоцанюкСимферопольский районПервомайский районДжанкойский районНижнегорский районСакский районКрасногвардейский районЛенинский районЧерноморский районАлуштаЯлтаНовости Крыма
 
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