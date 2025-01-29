https://crimea.ria.ru/20250129/gde-v-krymu-otremontiruyut-dorogi-v-2025-godu-1143764781.html

Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году

Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 году

В Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T12:16

2025-01-29T12:16

2025-01-29T13:34

нацпроекты в крыму

крым

национальный проект "инфраструктура для жизни"

инфраструктура

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, контракты на выполнение работ уже заключены по 20 участкам дорог и шести искусственным сооружениям.Всего в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Национальный проект "Инфраструктура для жизни" разработан в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2024 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ РФ. Особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ, а также приведению в нормативное состояние дорожной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе

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