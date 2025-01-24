https://crimea.ria.ru/20250124/vlasti-kryma-poruchili-uskorit-remont-dorogi-mezhdu-alushtoy-i-yaltoy-1143624651.html

Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой

Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой

Ремонт участка дороги между Алуштой и Ялтой нужно ускорить, об этом в ходе визита на объект заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T14:24

2025-01-24T14:24

2025-01-24T14:25

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Ремонт участка дороги между Алуштой и Ялтой нужно ускорить, об этом в ходе визита на объект заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Он уточнил, что сейчас ведется переустройство и ремонт водопропускных труб, восстанавливаются подпорные стены, а также переустраивают водопровод и газопровод.Крымский премьер дал поручение нарастить темпы работ и обеспечить необходимое количество людей и техники для выполнения поставленных задач. Протяженность ремонтируемых участков составляет более 23 км. Срок завершения работ запланирован на первую половину следующего года. Как сообщали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог, в работах на объекте в настоящий момент задействовано 159 человек и 41 единиц техники. Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщалось, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в КрымуНовые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаЯлтинскую объездную ждет капитальный ремонт

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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