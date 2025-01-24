Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и Ялтой
Ремонт дороги между Алуштой и Ялтой необходимо ускорить - власти
14:24 24.01.2025 (обновлено: 14:25 24.01.2025)
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаКапремонт участка дороги Алушта – Ялта
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Ремонт участка дороги между Алуштой и Ялтой нужно ускорить, об этом в ходе визита на объект заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"Осмотрел капремонт участка дороги Алушта – Ялта. Среди проблемных вопросов: низкая динамика работ, оформление исполнительной документации и недостаточное количество работников и техники", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаКапремонт участка дороги Алушта – Ялта
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Капремонт участка дороги Алушта – Ялта
Он уточнил, что сейчас ведется переустройство и ремонт водопропускных труб, восстанавливаются подпорные стены, а также переустраивают водопровод и газопровод.
Крымский премьер дал поручение нарастить темпы работ и обеспечить необходимое количество людей и техники для выполнения поставленных задач. Протяженность ремонтируемых участков составляет более 23 км. Срок завершения работ запланирован на первую половину следующего года.
Как сообщали РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог, в работах на объекте в настоящий момент задействовано 159 человек и 41 единиц техники. Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщалось, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года.
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