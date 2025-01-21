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Дорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 году

Дорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 году - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Дорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 году

Капитальный ремонт автомобильной трассы между Алуштой и Ялтой завершат в 2026 году. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ГКУ "Служба автомобильных дорог". РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T06:02

2025-01-21T06:02

2025-01-21T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Капитальный ремонт автомобильной трассы между Алуштой и Ялтой завершат в 2026 году. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ГКУ "Служба автомобильных дорог".Как отметили в "Службе капитальных дорог", несмотря на межсезонье, работы ведутся активно, а на строительстве объекта в настоящий момент задействовано 159 человек и 41 единиц техники. Общая протяженность ремонтируемых участков – более 23 км.Помимо ремонта трассы, соединяющей два южнобережных города, на участке ремонтируют также и путепроводы. В настоящий момент активные работы ведутся на путепроводе перед поселком Массандра. Он будет готов в апреле 2025 года, сообщили на предприятии.Как отметили в "Службе автомобильных дорог", предельная стоимость ремонта трассы между городами – более 10 701 млн рублей.Ранее сообщалось, что капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь - Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, должен был включить реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в КрымуНовые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаЯлтинскую объездную ждет капитальный ремонт

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